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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۳۲

هوای تهران در وضعیت هشدار

هوای تهران امروز برای تمام گروهها ناسالم است.

خبرآنلاین: شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده شاخص ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون است که با 10 واحد افزایش نسبت به روز گذشته 155 است.
همچنین شاخص منوکسید کربن 55 و در شرایط سالم، آلاینده ازن 23 و در شرایط پاک، دی اکسید نیتروژن 84 و در شرایط سالم و دی اکسید گوگرد 38 و در شرایط پاک است. در حال حاضر شاخص ذرات معلق کمتر از 10 میکرون هم 91 و در شرایط سالم است.
در این شرایط توصیه می شود کودکان، سالمندان و بیمارستان قلبی و ریوی از تردد غیرضروری خودداری کنند.

در جدول زیر، آلوده ترین مناطق تهران را می بینید:

 
محدوده محلی منطقه شهری عدد آلودگی
شهرداری منطقه 10 10 177
پارک سلامت 17 168
پارک شکوفه 14 164

در جدول زیر، پاک ترین مناطق تهران را می بینید:

 
محدوده محلی منطقه شهری عدد آلودگی
شهرک چشمه 22 112
شهرداری منطقه 4 4 125
شهرداری منطقه 16 و 19 16 و 19 149
 

 

 

کد مطلب 2406828

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