هوای تهران در وضعیت هشدار

خبرآنلاین: شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده شاخص ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون است که با 10 واحد افزایش نسبت به روز گذشته 155 است.

همچنین شاخص منوکسید کربن 55 و در شرایط سالم، آلاینده ازن 23 و در شرایط پاک، دی اکسید نیتروژن 84 و در شرایط سالم و دی اکسید گوگرد 38 و در شرایط پاک است. در حال حاضر شاخص ذرات معلق کمتر از 10 میکرون هم 91 و در شرایط سالم است.

در این شرایط توصیه می شود کودکان، سالمندان و بیمارستان قلبی و ریوی از تردد غیرضروری خودداری کنند.

در جدول زیر، آلوده ترین مناطق تهران را می بینید: