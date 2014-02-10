شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی: ستاد مرکزی دهه فجرانقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه ای ضمن بزرگداشت سی و پنجمین سالگرد پیروزی غرورآفرین انقلاب اسلامی و گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان والامقام و گلگون کفن انقلاب اسلامی اعلام کرد: در شامگاه 21 بهمن همزمان با غریو فریادهای بانگ الله اکبر ملت حق طلب، آزاده و سربلند ایران اسلامی، سراسر کشور نورباران می شود.

کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی نیز اعلام کرد: به مناسبت طلوع سی و پنجمین بهار فجر انقلاب اسلامی 25 نقطه شهر تهران و بیش از 300 شهر و روستا ساعت 21 دوشنبه شب توسط شهرداری تهران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نورافشانی می شود.