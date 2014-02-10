رقم عیدی کارگران از 8سال قبل تا امروز/ جدول

به گزارش مهر، 2 برابر حداقل حقوق و حداکثر 3 برابر آن به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود؛ فرمول روشنی است که برای تعیین میزان عیدی پایان سال کارگران و مشمولان قانون کار در نظر گرفته می شود. کارمندان دولت هم بر اساس تصمیمی که در جلسه هیات دولت گرفته شد، 503 هزار تومان و مبلغ پاداش پایان سال 92 کارمندان 402 هزار و 500 تومان خواهد بود.

در 8سال گذشته، دستمزد کارگران تقریبا 3برابر شده و عیدی آنها بین 674 تا یک میلیون و 10 هزار تومان افزایش پیدا کرده و این در حالی است که نرخ تورم سالانه از 11.9 درصد در سال 85 به 30.5 درصد رسیده است.

جدول 8 ساله عیدی مشمولان قانون کار (طبق دستمزد مصوب شورای عالی کار)