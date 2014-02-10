رقم عیدی کارگران از 8سال قبل تا امروز/ جدول

به گزارش مهر، 2 برابر حداقل حقوق و حداکثر 3 برابر آن به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود؛ فرمول روشنی است که برای تعیین میزان عیدی پایان سال کارگران و مشمولان قانون کار در نظر گرفته می شود. کارمندان دولت هم بر اساس تصمیمی که در جلسه هیات دولت گرفته شد، 503 هزار تومان و مبلغ پاداش پایان سال 92 کارمندان 402 هزار و 500 تومان خواهد بود.
در 8سال گذشته، دستمزد کارگران تقریبا 3برابر شده و عیدی آنها بین 674 تا یک میلیون و 10 هزار تومان افزایش پیدا کرده و این در حالی است که نرخ تورم سالانه از 11.9 درصد در سال 85 به 30.5 درصد رسیده است.
جدول 8 ساله عیدی مشمولان قانون کار (طبق دستمزد مصوب شورای عالی کار)
|
نرخ تورم سالانه
(درصد)
|
حداکثر عیدی
(تومان)
|
حداقل عیدی
(تومان)
|
حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار (تومان)
|
سال
|
11.9
|
450000
|
300000
|
150000
|
85
|
18.4
|
549000
|
366000
|
183000
|
86
|
25.4
|
658800
|
439200
|
219600
|
87
|
10.8
|
790560
|
527040
|
263520
|
88
|
12.4
|
909000
|
606000
|
303000
|
89
|
21.5
|
999900
|
666600
|
330300
|
90
|
30.5
|
1169100
|
779400
|
389700
|
91
|
1461375
|
974250
|
487125
|
92
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