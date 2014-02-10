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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۳۷

رقم عیدی کارگران از 8سال قبل تا امروز/ جدول

رقم عیدی کارگران از 8سال قبل تا امروز/ جدول

کارگران امسال بین 974 هزار و یک میلیون و 461 هزار تومان عیدی خواهند گرفت. رقمی که نسبت به سال قبل 200 تا 300 هزارتومان افزایش پیدا کرده است.

به گزارش مهر، 2 برابر حداقل حقوق و حداکثر 3 برابر آن به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود؛ فرمول روشنی است که برای تعیین میزان عیدی پایان سال کارگران و مشمولان قانون کار در نظر گرفته می شود. کارمندان دولت هم بر اساس تصمیمی که در جلسه هیات دولت گرفته شد، 503 هزار تومان و مبلغ پاداش پایان سال 92 کارمندان 402 هزار و 500 تومان خواهد بود.

در 8سال گذشته، دستمزد کارگران تقریبا 3برابر شده و عیدی آنها بین 674 تا یک میلیون و 10 هزار تومان افزایش پیدا کرده و این در حالی است که نرخ تورم سالانه از 11.9 درصد در سال 85 به 30.5 درصد رسیده است.

 

جدول 8 ساله عیدی مشمولان قانون کار (طبق دستمزد مصوب شورای عالی کار)

 نرخ تورم سالانه

(درصد)

حداکثر عیدی

(تومان)

حداقل عیدی

(تومان)

حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار (تومان)

سال

11.9

450000

300000

150000

85

18.4

549000

366000

183000

86

25.4

658800

439200

219600

87

10.8

790560

527040

263520

88

12.4

909000

606000

303000

89

21.5

999900

666600

330300

90

30.5

1169100

779400

389700

91
 

1461375

974250

487125

92
 

 

 

کد مطلب 2406834

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