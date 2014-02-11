مجله مهر: مردم تا 22بهمن 57 توانسته بودند تسلیحات ارتش، زندان اوین، ساواك سلطنت آباد، مجلس‌های سنا و شورا،‌ رادیو و تلویزیون، نخست وزیری، ژاندارمری و شهربانی را تصرف کنند. نصیری، رییس ساواك، سالار جاف، قاتل مردم كردستان و سپهبد رحیمی، توسط مردم بازداشت شدند و سپهبد بدره‌ای، فرمانده نیروی زمینی، محمد امین و بیگلری، جانشین فرماندگان گارد، به هلاكت رسیدند.

فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش با حضور در خدمت امام خمینی، استعفای خود را تقدیم كردند. با مراجعه به منزل امام، گروه‌های مسلح پشتیبانی خود را از امام اعلام كردند.

همه به امام پیوستند

امام به دنبال سقوط نهادهای اصلی رژیم و عقب‌نشینی ارتش از مردم خواستند كه آرامش و نظم را مجددا برقرار كنند. رییس ستاد شهربانی به كلانتری‌ها گفته بود مقاومت نكنند؛ در حالی كه این خلاف دستور بود. اعزام نیروهای زبده كمكی برای افسران محاصره شده در مسلسل‌سازی به خاطر تمرد آنها بی‌نتیجه ماند. سربازان به طور دسته جمعی فرار می‌كردند و بدون اجازه به پادگان‌ها بر‌می گشتند.

نیروهای زرهی به علت سد شدن راه آنها توسط مردم و تیر خوردن سرلشكر ریاحی، موفق به كار نشدند. نیروی هوایی به علت پیوستن افسران و همافران به مردم، قدرت انجام پرواز نداشت. بی‌نظمی عمومی، نافرمانی و اعلام همبستگی افسران عالی رتبه با كمیته امام همه گیر شده بود.

و بلاخره انقلاب اسلامی مردم ایران به رهبری امام، نظام دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی را سرنگون كرد.

امام خمینی در پیام دیگری خطاب به مردم گفتند:

توجه داشته باشید كه انقلاب ما از نظر پیروزی بر دشمن هنوز به پایان نرسیده است. دشمن از انواع وسایل و دسایس بهره‌مند است و توطئه‌ها در كمین است. تنها هوشیاری و انضباط انقلابی و اطاعت از فرمان‌های رهبری و دولت موقت اسلامی است كه توطئه‌ها را نقش بر آب می‌سازد... با دولت موقت اسلامی همكاری نمایید تا با حول و قوه الهی هر چه زودتر با همكاری یكدیگر ایران اسلامی آباد و آزاد را مورد غبطه جهانیان بسازیم.

مهندس بازرگان هم در یك نطق تلویزیونی، ضمن تشكر از آحاد مختلف مردم و خصوصا از اعلام بی‌طرفی ارتش در مسائل سیاسی گفت: تیمسار قره‌باغی در ملاقات حضوری، همكاری خود را با دولت موقت اینجانب اظهار نموده است. از سوی حضرات آیات مرعشی نجفی و شیرازی، اعلامیه‌های جداگانه‌ای خطاب به ملت ایران منتشر گردید و پیروزی انقلاب اسلامی تبریك گفته شد.

انقلاب آمریکایی‌ها را گیج کرد

پس از سقوط رژیم سلطنتی، همافران نیروی هوایی كه در حركت نظامی مردم نقش مهمی داشتند‌، از همكاری و مدد رسانی به موقع مردم تشكر كردند. به مناسبت سقوط رژیم شاه، از سوی یاسر عرفات پیام تبریكی خطاب به امام فرستاده شد. خسرو قشقایی ضمن ملاقات با امام، از دولت بازرگان پشتیبانی كرد. آیت‌الله خویی با ارسال تلگرافی برای امام، ورود ایشان را به ایران تبریك گفت.

حمایت گسترده از دولت بازرگان در شهرهای مختلف كشور ادامه دارد و در همه شهرها و بخش‌های كشور، مردم با رهبری روحانیان مبارز محلی، مراكز اداری و دولتی مانند شهربانی، ساواك، استانداری‌، فرمانداری و غیره را به تصرف خود در می‌آورند و كمیته‌های مسلح انقلابی تشكیل می‌دهند. وقایع انقلاب آن قدر سریع بود كه حتی مقامات آمریكایی در آخرین روزها نمی‌دانستند انقلاب پیروز شده است. اتاق عملیات كاخ سفید از طرف برژینسكی، تلفنی از سالیوان می‌پرسید: آیا هنوز اماكن كودتا وجود دارد؟

زهره شریفی