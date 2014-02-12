رئیس اتحادیه قهوه خانه داران قلیان هم می کشد؟

- نه، من ورزشکار بودم و یک عمر خوب ورزش کرده ام. توی تیم پیام فوتبال بازی می کردم و مثل فوتبالیست های میلیاردی امروز نبودم که حتی نمی توانند یک بغل پا بزنند.

بچه‌هایتان چی؟ آنها هم قلیان نمی کشند؟

- دو پسر دارم که یکی از آنها مهندس است. اما پسرهایم هم مثل خودم لب به قلیان نزدند. من هیچ کسی را تشویق به کشیدن قلیان نمی کنم و اگر می بینید از قهوه خانه ها حمایت می کنم به دلیل این است که 4 میلیون نفر از این راه امرار معاش می کنند.

خودتان قهوه‌خانه دارید؟

- 3 قهوه خانه دارم که در شرق، شمال و مرکز تهران است.

می گویند قهوه‌خانه‌دارها میلیونی در می‌آورند؟

- میانگین درآمد ماهانه ما معمولی است و اگر درآمدمان هم خوب باشد چون از 7 صبح تا 12 شب کار می کنیم وقت خرج کردن این پول ها را نداریم. هر موقع کلانتری ها بسته شدند قهوه خانه ها هم تعطیل می شوند. یعنی می‌خواهم بگویم ما هیچ وقت تعطیلی نداریم. البته یک موضوعی را باید بگویم. می گویند 90درصد پول یک قلیان سود است اما این صحت ندارد. ما باید تبعات اداره یک قهوه خانه را هم در نظر بگیریم. آدم های مختلف با نظرات مختلف هر روز در این مکان رفت و آمد دارند و ما باید بتوانیم علاوه بر سرویس خوب نظم را هم در قهوه خانه ها حاکم کنیم.

برای کسی که قلیان نمی‌کشد، قهوه‌خانه داری کار سختی نیست؟ به هر حال قهوه‌خانه‌ها پاتوق قشر خاصی است که خیلی از آنها ممکن است اراذل و اوباش باشند.

- من هیچ وقت این را تایید نمی کنم که قهوه خانه ها پاتوق اراذل و اوباش شده است. این‌ها که قلیان می‌کشند از خارج کشور نیامده اند. همین جوانان ما هستند. به نظر من اگر قهوه خانه ها پاتوق اراذل و اوباش شده است باید به ما لوح تقدیر بدهند چون این اراذل را از کف خیابان جمع کرده ایم و دیگر هیچ اتفاقی در خیابان ها نمی افتد. در دولت آقای احمدی‌نژاد جلوی قهوه خانه ها را گرفتند و من با دوندگی های بسیار توانستم به رئیس جمهور سابق ثابت کنم که 4 میلیون نفر از این راه زندگی شان را می گذرانند و اگر ارایه قلیان ممنوع شود این موضوع به زیر پوست شهر کشیده شده و عواقب جبران ناپذیری دارد.

ارزان ترین و گرانترین قلیان در تهران چقدر است؟

- قلیان نرخ مصوب ندارد اما عرف قیمت قلیان میوه ای در قهوه خانه ها 4 تا 5 هزار تومان و در سفره خانه با ارائه مخلفات به 40 هزارتومان می رسد.

پس قلیان‌های 100هزار تومانی که در شمال تهران به مشتری می‌دهند قیمت خارج از عرف است؟

من این حرف‌ها را رد می‌کنم. 100هزار تومان قیمت یک قلیان خوب است که یک نفر می تواند با این پول یک قلیان برای خودش بخرد. ممکن است هتل ها و رستوران ها که زیر نظر ما نیستند این قلیان ها را عرضه کنند اما چنین قیمتی از نظر اتحادیه تخلف است.

به چه کسانی مجوز قهوه خانه می‌دهید؟

در شورای اصناف ضوابطی داریم که بر اساس آن مجوز می دهیم. مثلا فرد درخواست کننده باید بالای 30سال باشد، حسن شهرت داشته باشد، کارت پایان خدمت و... افرادی که دارای شرایط اولیه باشند می توانند در اتحادیه تشکیل پرونده دهند. بعد از تائید اتحادیه این افراد به پلیس اماکن معرفی می شوند و در صورتی که پلیس صلاحیت انتظامی و ترافیکی محل فعالیت را تایید کرد، مجوز فعالیت می گیرند.

برای ورزشکاران و هنرمندان امتیازی قایل می شوید؟

- نه. به جرات می گویم در 7سالی که در اتحادیه هستم به هیچ ورزشکار و هنرمندی مجوز نداده ام. آنهایی هم که دارند، ممکن است از روش های دیگری مجوز را اجاره کرده باشند.

ماجرای قهوه خانه مخصوص زنان به کجا رسید؟ بالاخره راه اندازی می شوند یا نه؟

- نه، این موضوعی بود که چند وقت قبل به من ارتباط دادند و مدعی شدند من این موضوع را اعلام کردم اما نه من و نه اتحادیه نمی تواند از نظر قانونی و شرعی در این رابطه اعلام نظر کند. به همین دلیل این موضوع مسکوت ماند.

خودتان با راه اندازی قهوه خانه های زنانه موافقید؟

ما مردها روی زنان‌مان حساسیت داریم. من خودم معتقدم زن نباید قلیان بکشد. قلیان کشیدن زن ها در انظار عمومی خیلی بد است. اما خب از نظر قانونی هیچ فرقی بین زن و مرد وجود ندارد. ولی از نظر شخصی من می گویم زن ها نباید قلیان مصرف کنند.

گفتگو از: مجید غمخوار