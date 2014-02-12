نجات یک سرنشین از سقوط هواپیما

مقامهای الجزایر شمار کشته های سقوط هواپیمایی در شمال شرق این کشور را 77 نفر اعلام کرده اند.

بنا به گزارشهای منتشر شده از این کشور یکی از سرنشینان این هواپیما بطور معجزه آسایی نجات یافته است و پزشکان مشغول مداوای او هستند.



دولت الجزایر اعلام کرده است که رقم سرنشینان 78 نفر بود، نه 103 نفر آن طور که پیش تر گزارش شده بود.



محل سقوط در 380 کیلومتری شرق الجزیره، پایتخت الجزایر واقع است.



اغلب سرنشینان این هواپیما پرسنل نظامی و اعضای خانواده آنها بودند. همین مساله به شایعات درباره توطئه بودن این سقوط دامن زده است.



مقامهای دولتی اعلام کرده اند که هواپیما در زمان سقوط در شرایط بد جوی در حال پرواز بود.



عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری الجزایر سه روز عزای عمومی اعلام کرده است.