5 سرباز ربوده شده کجا هستند؟

مجله مهر: نزدیک به یک هفته از ربودن 5 سرباز ایرانی در در منطقه مرزی "جکیگور" می گذرد. از شنبه گذشته که گروهک تروریستی جیش العدل تصاویر این سربازان را منتشر کرد و مسئولیت ربودن آن‌ها را به عهده گرفت، تاکنون دیگر هیچ خبری از آنان به دست نیامده است. این گروهک، بازمانده گروهک تروریستی عبدالمالک ریگی است که تقریبا دو ماه پیش هم 14 مرزبان ایرانی را در منطقه مرزی سراوان به شهادت رساند. انتشار تصویر 5 سرباز ربوده شده ایران با دستانی بسته و لب هایی خشکیده، رنگ هایی پریده و چهره هایی نگران احساسات ایرانیان را جریحه دار کرد تا با خانواده چشم به راه این سربازان همراه شوند.

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نگاه این سرباز به دوربین احساسات همه ایرانی‌ها را برانگیخت

ایرانی‌ها در یک اقدام خودجوش در شبکه های اجتماعی حمایت خود را از این سربازان و انزجار خود را از گروهک جیش العدل اعلام کردند. آنچه به این حس بیشتر دامن می زد، موج نگرانی بود در چشمان سرباز سمت چپ تصویر که در تمام تصاویر منتشر شده چشم به دوربین دوخته و بازگشتی را، کنکاشی را، نجاتی یا کورسوی امیدی را از دریچه دوربین می جست.



توفان توئیتری

یکشنبه گذشته ناگهان یک توفان توییتری در حمایت از این 5 سرباز ایرانی و اعلام انزجار از گروهک موسوم به جیش العدل تشکیل شد. فعالان توئیتری با تعریف هشتگ (برچسب) freeiraniansoldiers# (سربازان ایرانی را آزاد کنید) ربوده شدن این 5 سرباز را به یک موضوع جهانی تبدیل کردند.

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برجسب سربازان ایرانی را آزاد کنید به پرکاربردترین برچسب این روزهای شبکه های اجتماعی تبدیل شده است

این اقدام از آن جهت قابل اهمیت بود که گروهک جیش العدل ابتدا در همین شبکه اجتماعی تصاویر این 5 سرباز را منتشر کرده و مدعی ربودن آن ها شده بود. موضوع چنان داغ شد که شبکه های خبری دنیا از جمله بی.بی.سی فارسی، شبکه خبری الجزیره ،پایگاه خبری المانیتور و سایر شبکه های خبری در گزارش هایی به حمایت ایرانیان از این 5 سرباز پرداختند.

این توئیت شاید یکی از جذاب ترین توئیت ها درباره سربازان ربوده شده ایرانی بود. یکی از کاربران این شبکه آرزوی سلامتی برای 5 نفر را می کند و این پنج نفر را اینگونه می شمارد: 1 سرباز وطن. 2 سرباز وطن 3.سرباز وطن.4سرباز وطن. 5 سرباز وطن

یکی از کاربران شبکه توئیتر هم با انتشار تصویر این 5 سرباز، برای هر کدام یک بار نوشته است: «جانم فدای تو».

برخی از کاربران این شبکه با مادران این سربازان همدردی کرده و گفته اند نگران فرزندان آن ها هستند. «بانو! نترس روزهای بهاری نزدیکند و پرستو هامان به وطن باز می گردند» یکی از همین نمونه هاست. برخی هم توصیه هایی داشته اند که چه باید بنویسیم و چه نباید بنویسیم. تکرار برچسب آزادسازی سربازان ایرانی و موجی که در توییتر راه انداخت، این برچسب را در روزهای گذشته تبدیل به برچسب داغ توییتر کرد و در فیس بوک هم موجی مشابه آن به راه افتاد. بسیاری از کاربران این شبکه اجتماعی، عکس این 5 سرباز را به عنوان تصویر نمایه خود انتخاب کردند. آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه در نوشته ای در همین فضای مجازی، اقدام گروهک تروریستی جیش العدل را محکوم کرد.

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آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه هم به کمپین سربازان ایرانی را آزاد کنید پیوست



برچسب #FreeIranianSoldiers در گوگل پلاس هم ایجاد شد و کاربران این شبکه با انتشار تصاویر و طرح های گرافیکی زیر این برچسب نگرانی خود از وضعیت این 5 سرباز ایرانی را اعلام کردند. یکی از کاربران این شبکه می نویسد که تا وقتی برادرانش در اسارت هستند نمی تواند آرام بنشیند.

گروهک تروریستی در پست های پی در پی توییتری خود، آزادی این سربازان ربوده شده را مشروط به آزادی زندانیان امنیتی خود در ایران کرده است. این گروهک با گذاشتن عکس توییت های تهدید ایرانیان نوشته است تا زندانیان این گروهک را آزاد نکنند، اسرای سرباز ایرانی را آزاد نخواهد کرد.

این طرح گرافیکی از سربازان ایرانی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود



سربازان کجا هستند؟

«علی‌ عبداللهی»، معاون امنیتی- انتظامی وزیر کشور از دستور «عبدالرضا رحمانی‌فضلی»، وزیر کشور در جهت تشکیل کمیته‌ای برای آزادی سربازان گروگان‌‌گرفته‌شده خبر داد و گفته است: «با توجه به اخباری که داریم آنها این سربازان را به پاکستان برده‌اند و وزارت‌خارجه نیز اقدامات لازم را انجام می‌دهد.». حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه «باید به آزادی این سربازان امیدوار بود» گفته است گفت: «از سوی دستگاه‌های امنیتی- انتظامی اقداماتی در حال انجام است که نمی‌توانیم آنها را فعلا اطلاع‌رسانی کنیم.»

وزارت خارجه ایران، روز یکشنبه نور محمد جدمانی، سفیر پاکستان را احضار و مراتب ناخرسندی و اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران را به وی ابلاغ کرد.

سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی هم با اعلام اینکه موضوع ربودن پنج مرزبان کشورمان را از طریق وزارت امور خارجه پیگیری می کنیم، گفت: ما همچنان به دولت پاکستان در خصوص نحوه کنترل مرزهایش معترضیم. چطور می شود در نقطه صفر مرزی عده ای می آیند و مرزبانان ما را می دزدند، این موضوع را از طریق دستگاه دیپلماسی پیگیری می کنیم.

گفته شده است یگان ویژه صابرین از یگان های ویژه نیروی زمینی سپاه پاسداران برای مقابله با گروهک تروریستی جیش العدل به منطقه اعزام شد است. یگان ویژه صابرین از "زبده ترین یگان های ویژه در دنیا" به حساب می آید.

