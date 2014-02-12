مجله مهر: پرونده جشنواره سیودوم فیلم فجر شامگاه دیشب با معرفی برگزیدگان بسته شد. در فهرست برگزیدگان این دوره رقابت اصلی میان دو فیلم "چ" به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا و "رستاخیز" به کارگردانی احمدرضا درویش بود اما این دو فیلمساز در آیین اختتامیه حاضر نبودند.
گزارش روز: سمفونی سیمرغها
معرفی برگزیدگان هر دوره از جشنواره فیلم فجر مانند هر قضاوت و داوری دیگری همواره با حاشیههایی همراه است. دروه سی و دوم جشنواره هم از این قاعده مستثنی نبود.
از منظر آماری دو فیلم "رستاخیز" و "چ" به ترتیب با هفت و شش سیمرغ توانستند رکورددار جوایز این دوره از جشنواره باشند. پس از این دو فیلم فیلم سینمایی "شیار 143" با دو سیمرغ بخشهای اصلی و یک سیمرغ بهعنوان جایزه ویژه هیأت داوران توانست در مقام سوم جای بگیرد.
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جالب اینکه در این دوره از جشنواره هم تفاوت میان آرای مردم و داوران مشهود بود و در حالی که دو فیلم "رستاخیز" و "چ" بیشتر آرای داوران را از آن خود کردند مخاطبان مردمی جشنواره دو فیلم "شیار143" و "خط ویژه" را پسندیدند.
اهدا نشدن جایزه ملی نهاد ریاست جمهوری هم از نکات جالب توجه اختتامیه جشنواره سی و دوم بود. جایزهای که در افتتاحیه همین جشنواره رئیس جمهور وعدهاش را داده بود اما گویا کیفیت آثار این دوره به رغم ترکیب قابل توجه اسامی فیلمسازان، نتوانست نهاد ریاست جمهوری را در این زمینه به جمعبندی برساند.
از مهمترین ناکامان جشنواره امسال هم میتوان به محمدمهدی عسگرپور با فیلم "میهمان داریم"، رخشان بنیاعتماد با فیلم "قصهها" و حمید نعمتالله با فیلم "آرایش غلیط" اشاره کرد که به رغم نامزدی در چند بخش نتوانستند سیمرغی را از آن خود کنند.
چهره روز: علیرضا رضاداد
تجربه دبیری چهار دوره متوالی جشنواره فیلم فجر از دوره بیست و دوم تا دوره بیست و پنجم گویی برای او در آستانه تکرار است. علیرضا رضاداد که از رکوردداران دبیری جشنواره فیلم فجر بهویژه در چند سال متوالی است، حالا و در مراسم اختتامیه جشنواره سی و دوم، با پیشنهاد دبیری جشنواره در دوره بعد مواجه شدهاست. پیشنهادی که باتوجه به روند حرکت مدیران سینمایی و مناسبات حسنهای که در این دوره با رضاداد داشتهاند بعید نیست دو دورههای متوالی تا پایان دولت یازدهم نیز استمرار داشته باشد.
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رضاداد که متولد 1338 در شهر تهران و دانشآموخته رشته زبان و ادبیات فارسی است، مسئولیتهایی چون مدیر کل تولید، طرح و برنامه و قائم مقام شبکه 2 سیما در سالهای 65 تا 73، معاونت تولید مرکز سیمافیلم در سالهای 74 تا 78، مدیرکلی تولید سیما در سالهای 78 تا 81 و مدیرعاملی بنیاد سینمایی فارابی از سال 81 تا 85 را در کارنامه حرفهای خود دارد.
دبیری جشنواره فیلم فجر در چهار دوره متوالی از سال 82 تا 85، دبیری سومین دوره جشنواره فیلم شهر و مجری طرح پروژه عظیم سینمایی «محمد(ص)» به کارگردانی مجیدمجیدی از دیگر سوابق اجرایی او در سینماست. رضاداد در مراسم شب گذشته قبول پیشنهاد دبیری جشنواره سی و سوم را منوط به کسب اجازه از خانوادهاش دانست اما به احتمال قریب به یقیین از همین امروز میتوان او را دبیر جشنواره سی و سوم فیلم فجر دانست.
شنیدهها: قهر حاتمیکیا و درویش؟
غیبت ابراهیم حاتمیکیا و احمدرضا درویش در آیین اختتامیه جشنواره سی و دوم فیلم فجر آنقدر عجیب بود که برخی رسانهها آن را «معنادار» توصیف کردند و بهدنبال کشف معنای آن برآمدند.
حرف و حدیثهای غیررسمی در این زمینه بسیار است اما برخی شنیدهها درباره غیبت کارگردان فیلم سینمایی "چ" حکایت از دلخوری او از کیفیت داوری جشنواره دارد. ابراهیم حاتمیکیا که امسال حضوری مستمر در برج میلاد داشت و اغلب فیلمهای مطرح را در کاخ جشنواره به تماشا نشست بدون هیچ موضعگیری مستقیمی از حضور در مراسم پایانی انصراف دادهاست.
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گویا انتشار فهرست نامزدهای بخش سودای سیمرغ و غیبت نام "چ" در بخش بهترین فیلمنامه از دلایل اصلی گلایهمندی حاتمیکیا بودهاست. گلایهای که البته در حد شنیدهها باقی است و هنوز حاتمیکیا نسبت به تأیید یا رد آن هیچ واکنشی نشان ندادهاست.
برخلاف حاتمیکیا اما در مورد احمدرضا درویش در حد شایعات و شنیدهها هم هیچ دلیلی برای غیبت در مراسم پایانی جشنواره اعلام نشدهاست. این فیلمساز که در دروه گذشته به رغم آماده بودن فیلم "رستاخیز" از تحویل آن به جشنواره انصراف داده بود انتظار میرفت در این جشنواره حضوری پررنگتر داشته باشد.
نکته قابل تأمل اینکه زمان اهدای جایزه بهترین کارگردانی به احمدرضا درویش، تهیه کننده فیلم پیام تشکر این فیلمساز و اهداء جایزهاش به بازیگر اصلی فیلم را اعلام کرد اما هیچ اشارهای به دلایل عدم حضورش در این مراسم نداشت.
سایت خبری کافه سینما در یک گمانهزنی در این باره نوشت: "با توجه به صحبت تهیه کننده فیلم مبنی بر اینکه درویش به دلایلی در این مراسم حضور نیافته و همچنین تقدیم جایزه درویش به بازیگر این فیلم، چنین احتمال میدهیم که احمدرضا درویش در کنار تمامی سیمرغ هایی که به فیلم اش تعلق گرفته بود معتقد بوده که سیمرغ بهترین بازیگر مرد نیز باید به فیلم او اهدا می شده و شاید از این جهت و بخاطر دلخوری در مراسم حضور نیافته است."
جالب اینکه این غیبت از سوی دو فیلمساز رکوردار بخش سودای سیمرغ جشنواره سی و دوم در حالی صورت میگیرد که هر دو هم درآیین افتتاحیه و هم در مراسم پایانی بخش بینالملل جشنواره حضور داشتند و جوایز خود را تحویل گرفتند.
باید منتظر ماند و دید آیا این دوفیلمساز موضعی درباره غیبت خود خواهند گرفت یا با ادامه سکوت فضا را برای ابهام بیشتر و گمانهزنی درباره دلایل قهرشان از جشنواره سی و دوم فرهم خواهند کرد؟
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