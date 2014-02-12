خانه ملت: علی مروی با اشاره به احتمال حذف کارتهای سوخت اظهار داشت: در صورتی که قیمت بنزین تک نرخی شود کارتهای سوخت حذف میشوند.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی افزود: ارائه کارت سوخت اقدام مناسبی جهت جلوگیری از قاچاق سوخت و همچنین اتلاف وقت مشتریان بوده است و تا زمانی که بنزین دو نرخی و سهمیهای باشد کاربرد خواهد داشت.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: هنوز در مورد قیمت و یا تک نرخی شدن بنزین تصمیم نهایی اتخاذ نشده است و در صورت نهایی شدن، راجع به حذف یا تداوم کاربرد کارتهای سوخت تصمیم گیری خواهد شد.اما قطعا در نبود بنزین سهمیه ای دلیلی برای استفاده از کارت های سوخت وجود ندارد.
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