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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۵۷

کارت سوخت حذف می‌شود

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت:‌ درصورت حذف بنزین سهمیه‌ای کارت‌های سوخت نیز حذف می‌شوند.

خانه ملت: علی مروی با اشاره به  احتمال حذف کارت‌های سوخت اظهار داشت: در صورتی که قیمت بنزین تک نرخی شود کارت‌های سوخت حذف می‌شوند.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی افزود:‌ ارائه کارت سوخت اقدام مناسبی جهت جلوگیری از قاچاق سوخت و همچنین اتلاف وقت مشتریان بوده است و تا زمانی که بنزین دو نرخی و سهمیه‌ای باشد کاربرد خواهد داشت.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: هنوز در مورد قیمت و یا تک نرخی شدن بنزین تصمیم نهایی اتخاذ نشده است و در صورت نهایی شدن، راجع به حذف یا تداوم کاربرد کارت‌های سوخت تصمیم گیری خواهد شد.اما قطعا در نبود بنزین سهمیه ای دلیلی برای استفاده از کارت های سوخت وجود ندارد.

کد مطلب 2406857

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