پیشنهاد فوتبال ایران به مارادونا

ایرنا: رسانه های عربی روزچهارشنبه به نقل از روزنامه میرور انگلیس گزارش دادند:ایران به مارادونا پیشنهاد داد در قبال دریافت 100 هزار دلار، پیراهن های جدید تیم فوتبال این کشور را در جام جهانی 2014 برزیل به تن کند.

به نوشته میرور، شرط ایران این است که مارادونا،باپیراهن های جدیدتیم فوتبال این کشور در میدان های ورزشی حاضر شود و برای این پیراهن که قرار است تیم فوتبال ایران در جام جهانی 2014 با آن ظاهر شود، تبلیغ کند.

درصورت موافقت طرفین، مارادونا باید همین پیراهن را در جریان دیدار تیم های آرژانتین و ایران در مسابقات جام جهانی 2014 به تن کند.

بسیاری از نزدیکان به مارادونا معتقدند، اسطوره فوتبال آرژانین این پیشنهاد را نخواهد پذیرفت زیرا این موضوع فشار زیادی را از سوی هموطنان و دوستارانش به وی تحمیل خواهد کرد.

علی کفاشیان رییس فدراسیون فوتبال ایران گفته بود که این پیشنهاد احتمالا از سوی شرکت تولیدکننده پیراهن های تیم ملی ایران به مارادونا ارایه شده است.

این اسطوره فوتبال آرژانتین پیش از این گفته بود که هیچ گاه این پیشنهاد را نخواهد پذیرفت.

مارادونا یکی از نامزدهای سرمربیگری تیم تاتنهام انگلیس است.