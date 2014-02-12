فارس: منابع بانکی اعلام کردند که کره جنوبی بر اساس توافق هسته‌ای ژنو، بخشی از پول نفت ایران را در اختیار این کشور قرار خواهد داد.

بر اساس توافق میان ایران و گروه 1+5 مبلغ 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های نفتی ایران در 8 قسط و در بازه زمانی 6 ماه در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.

نخستین قسط از این مبلغ در سوم فوریه به مبلغ 550 میلیون دلار در اختیار ایران قرار گرفت و ژاپن نخستین پرداخت به ایران را انجام داده است.

به گفته یکی از این منابع، میزان پولی که قرار است انتقال یابد مشخص نیست اما بانک مرکزی ایران 2 حساب به «وون» (واحد پولی کره جنوبی) در 2 بانک کره‌ای «ووری بانک» و «بانک صنعتی» دارد که بیش از 5.6 میلیارد وون پول نفت ایران در آن‌ها نگه‌داری می‌شود.

یک منبع کره‌ای دیگر این انتقال را تایید کرد و افزود: این پرداخت توسط 2 بانک کره‌ای در ماه آینده صورت خواهد گرفت که یکی از این پرداخت‌ها در اوایل ماه مارس و دیگری پس از آن انجام خواهد شد.

دومین قسط ایران که قرار است در اول مارس پرداخت شود به مبلغ 450 میلیون دلار و سومین قسط در هفتم همین ماه به مبلغ 550 میلیون دلار خواهد بود.

به گفته مقامات بانک مرکزی کره و وزارت دارایی این کشور، هیچ تصمیمی در مورد انتقال پول به ایران گرفته نشده است.