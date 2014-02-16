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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۰۶

توقف پخش سریال سرزمین‌کهن

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران شنبه شب اعلام کرد: پخش سریال تاریخی «سرزمین کهن» تا زمان انجام تحقیقات و تحقق دستورات قبلی «عزت‌الله ضرغامی» رئیس رسانه ملی متوقف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان: «سیدتقی سهرابی» مدیرکل روابط عمومی صداوسیما در این باره گفت: هفته جاری هیاتی از سوی رئیس رسانه ملی برای بررسی و بازخورد پخش سریال «سرزمین کهن» به برخی استان های کشور سفر خواهد کرد.

وی افزود: این گروه ماموریت دارد از طریق گفت وگوی مستقیم با معترضین؛ منتقدین و همچنین ائمه جمعه، نخبگان و مسئولان استان های یاد شده گزارش جامعی به رئیس سازمان ارائه دهد.

سهرابی تصریح کرد: ادامه پخش این سریال منوط به نتیجه تحقیقات و تحقق کامل دستورات قبلی رئیس محترم سازمان خواهد بود.

سریال سرزمین کهن ساعت ۲۲:۳۰ روزهای پنجشنبه از شبکه سه سیما پخش می شد و تکرار آن ساعت ۱۹:۳۰ روزهای جمعه بود. تاکنون چهار قسمت از این سریال پخش شده است.

کد مطلب 2406890

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