فارس: امیر عباس تقی‌پور درباره پرداخت عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی اظهار داشت: براساس وعده‌های داده شده از سوی مدیریت تأمین اجتماعی عیدی بازنشستگان تا پایان بهمن پرداخت می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه عیدی همراه با حقوق بازنشستگان پرداخت نشده است، گفت: در حال حاضر چند روزی از مصوبه دولت مبنی بر واریز عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران نمی‌گذرد و در این مدت منابع پرداخت آن نیز تأمین شده است.

مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی براساس مصوبه دولت 503 هزار تومان است و این سازمان حدود دو میلیون نفر بازنشسته دارد.