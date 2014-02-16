آخرین وضعیت پنج مرزبان ایرانی

ایسنا: سیدحسین نقوی حسینی اظهار کرد: اقدامات گروگانگیری و تروریستی مرزهای جنوب شرقی ما از سوی پاکستان صورت میگیرد و مشکل جمهوری اسلامی ایران هم این است که چون برنامه ریزی، سازماندهی و اقدام از داخل خاک پاکستان صورت میگیرد مسئولیت امنیتی این بخش مربوط به دولت پاکستان است و جمهوری اسلامی نمیتواند در آنجا نقش اقدامی داشته باشد به همین جهت هرزچندگاهی این تیمها برنامهریزی میکنند و افرادی را به شهادت میرسانند یا افرادی را به گروگان میگیرند و دوباره به خاک پاکستان بر میگردند.
وی افزود: پنج مرزبان ایرانی هم به همین شکل ربوده شدند و به محض این که این آدمربایی صورت گرفت وزارت خارجه سفیر پاکستان را احضار کرد و به او هشدار داد و به دولت پاکستان هم هشدار داد و به دولت پاکستان اعتراض و اعلام کرد که مسئولیت جان مرزبانها به عهده دولت پاکستان است و باید در مقابل آن پاسخگو باشد.
نماینده مردم ورامین در مجلس ادامه داد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم از طریق وزارت خارجه موضوع را دنبال کرده تا سرنوشت اینها هر چه سریعتر مشخص شود. آخرین اطلاعات ما این است که دولت پاکستان قول داده موضوع را پیگیری و نسبت به شناسایی آنها اقدام کند. همچنین آخرین اطلاعات ما از وضعیت مرزبانها این است که آن ها سالم و در اختیار گروگانگیرها هستند تا ببینیم در آینده چه کاری میتوانیم انجام دهیم.
نقوی حسینی اضافه کرد: دستگاههای امنیتی و انتظامی و نظامی و همچنین دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی به شدت به دنبال این هستند که راهکاری برای آزادی مرزبانان ایرانی پیدا کنند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: تجربههای قبلی ما نشان میدهد این گروهکها برای انجام معاملاتی با دولت جمهوری اسلامی وارد این گروگانگیریها میشوند. آنها قاچاقچیان یا جنایتکارانی را در بازداشت جمهوری اسلامی ایران دارند و برای این که معاوضهای انجام دهند اقدام به گروگانگیری میکنند ما هم هر کاری به لحاظ امنیتی، انتظامی و نظامی از دستمان بر بیاید که منجر به آزادی گروگانها شود حتما انجام خواهیم داد.
نقوی حسینی تاکید کرد: ما این گروهها را پیدا میکنیم و از طریق واسطه با آنها گفتوگو خواهیم کرد تا ببینیم خواستهآنها چیست و چطور میشود مرزبانان ایرانی را آزاد کرد؛ البته یک سری اقدامات را نمیشود مطرح و اعلام کرد به جهت این که موضوع حساس است و ممکن است جان مرزبانان ما به خطر بیفتد ما باید کار را با ظرافت پیش ببریم به شکلی که گروگانهای ایرانی سالم آزاد شوند.
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