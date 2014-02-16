پایگاه خبری 125: با تماس شهروندان با سامانه 125 مبنی بر مشاهده دود و آتش از درون پارکینگ ساختمان مسکونی، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 21:44 شب گذشته آتش نشانان ایستگاه های 58، 25، 55، 84، 43 و گروه امداد و نجات 3 را به صدا درآورد و نیروهای عملیات به همراه 2 خاور دستگاه تنفسی، تشک نجات و بالابر راهی محل حادثه درخیابان سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان نهم شرقی شدند.

براساس گزارش این حادثه، با رسیدن نیروهای عملیات دود شدید و غلیظی یک ساختمان 5 طبقه مسکونی را در بر گرفته بود که پس از بررسی های بیشتر معلوم شد کانون شعله های آتش طبقه منفی دو و پارکینگ این ساختمان مسکونی است.

در این حادثه سه دستگاه خودروی سواری به علت نامعلوم طعمه شعله های آتش شده و دود غلیظ ناشی از آن ساختمان را فرا گرفته بود که آتش نشانان به سرعت به چند گروه تقسیم شدند و گروه اول به جستجوی محبوسین احتمالی در ساختمان رفته و در طبقه زیرین پارکینگ دو مرد را که بی حال بر روی زمین افتاده بودند از ساختمان خارج کرده و تحویل امدادگران اورژانس دادند که بنابر تائید آنان متاسفانه مرگ هر دو نفر بر اثر دود گرفتگی تائید شد.

گروهی دیگر از آتش نشانان نیز با بستن دستگاه های تنفسی وارد ساختمان شده و 15 نفر از ساکنان را که در میان دود گرفتار شده بودند به سلامت از ساختمان خارج کردند و پس از جستجوهای تکمیلی آتش نشانان یکی از ساکنان نیز در طبقه دوم بیهوش در دود گرفتار شده بود که آتش نشانان وی را به همراه سه نفر دیگر که مصدوم شده بودند به عوامل اورژانس تحویل دادند.

در این عملیات آتش نشانان همزمان با گروه های دیگر با بکارگیری تجهیزات خاموش کننده و دستگاههای تنفسی برق و گاز ساختمان را قطع کرده و به سرعت از چند جهت به سوی شعله های آتش حمله ور شدند و دریک عملیات نفسگیر آتش سوزی را مهار و خاموش کردند.

بنا بر گزارش عوامل اورژانس مردی که در طبقه دوم در دود گرفتار شده بود نیز بر اثر دود گرفتگی شدید جان خود را از دست داد.

گفتنی است؛ در این حادثه سه نفر از ساکنان و 4 نفر از آتش نشانان دچار مصدومیت شدند که به مراکز درمانی منتقل شدند. در این حادثه معاون خدمات شهری شهردار تهران همچنین مدیر عامل و معاون عملیات سازمان آتش نشانی حضور داشتند.