خبرآنلاین: این بار در روستایی نزدیک مرز غرب اتفاق افتاد. جایی که تفنگ شکاری به سهولت در دسترس است و به راحتی هم خرید و فروش می شود. حالا این بار، خبر تفنگ کشی و تفنگ شکنی از استان کردستان می رسد. کسی که تفنگ خود را کشته، اسمش «احمد عزیزی» است. برای خودش نامی در شکار داشت و شکارچی حساب می شد. کاک احمد، با همین تفنگش حیوانات زیادی را کشته بود، اما اکنون پشیمان است. می‌گوید: «انسانی که حیوانات را می‌کُشد، بخشی از انسان بودنش را از دست می‌دهد."

او در روستای «دروکی» نزدیک شهر مرزی مریوان، اهالی روستا را جمع کرد تا آیین تفنگ شکنی راه بیندازد. او «انجمن سبز چیا» (انجمن سبز چی ها، نگهبانان محیط زیست) را هم خبر کرده تا در حضور همه اهالی روستا، تفنگش را با سنگ بشکند.

کاک احمد به قولش وفا کرد و تفننگش را شکست. تفنگش را کُشت. تفنگش را نابود کرد. تا بگوید هر تفنگی که خاموش می‌شود، طپش قلب صد‌ها حیوان، آرام‌تر می‌شود و انسان، انسان‌تر می‌شود. کاک احمد از دیروز دیگر نام شکارچی بر خود نمی گذارد، او انسان تر شده است.

یک میلیون سلاح شکاری سرگردان

سال گذشته، همین روزها بود که سازمان محیط زیست اعلام کرد حیاط وحش ایران، اسیر یک میلیون قبضه سلاح شکاری بی نام و نشان و سرگردان شده است. سلاحهایی که می شود آنها را از 500 هزار تومان تا 50 میلیون تومان خرید و به جان حیوانات افتاد. همان زمان، عده ای گفتند سازمان محیط زیست، خیلی با خست، این آمار را به دست آورده، چون آمار غیر رسمی سلاحهای شکاری سرگردان در دست مردم، بیش از 2 میلیون قبضه است.

واردات بی رویه و صد البته قاچاق سلاحهای شکاری از غرب و شرق باعث شده این سلاحها به وفور در دست مردم دیده شود. سلاحهایی که در صورت گیرافتادن به دست ماموران محیط زیست، تنها کیفر آن، جریمه شکار و جریمه ای بدل از حبس فرد خاطی در انتظار فرد متخلف است.

یکی دو ماه پیش بود که بستگان یکی از چهره های تلوزیونی با تفنگ شکاری 10 میلیونی خود به همراه یک قوچ سه ساله شکار شده در استان سمنان، به دام محیط بانان محیط زیست افتادند و پرونده آنها به دادگاه رفت. البته آنها، مجوز حمل سلاح شکاری داشتند، ولی نه فصل، فصل صید بود و نه کسی برای آنها، پروانه شکار قوچ سه ساله صادر کرده بود.

هر ایرانی، سه تفنگ

قوانین مربوط به شکار و داشتن سلاح شکاری در ایران، گشاده دستانه، تعداد سلاحهای شکاری مجاز برای هر فرد بالای 18 سال را 3 قبضه اعلام کرده اند. یک تفنگ گلوله‌زنی برای شکار پستانداران، یک تفنگ گلوله‌زنی با کالیبری کوچکتر از 6 میلیمتر برای تمرین تیراندازی و یک تفنگ ساچمه‌زنی برای شکار پرنده. البته اقلیتهای دینی می‌توانند برای شکار برخی از حیوانات دیگر مثل گراز و خرگوش با تفنگ ساچمه‌زنی نیز پروانه شکار دریافت کنند.

صدور مجوز نگهداری و حمل سلاح به عهده نیروهای نظامی و صدور مجوز شکار با تفنگهای شکاری به عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.

این در حالی است که تفنگهای بادی با کالیبر کمتر از 6 میلیمتر، نیاز به اخذ مجوز ندارند. تفنگهایی که هم اکنون می توان آنها را با قیمتهای 100 هزار تا 10 میلیون تومان خریداری کرد و ساچمه شلیک شده از برخی از این سلاحها، به خاطر استفاده از گاز فشرده co2، قدرتی بیشتر از سلاحهای گرم دارند. سرعت ساچمه برخی از این تفنگهای کاملا مجاز، به 800 متر در ثانیه می رسد و با داشتن دوربینهای لیزری، می توان با آنها، پرندگان را از فاصله حدود یک کیلومتری شکار کرد.

این سلاحها، نیاز به هیچگونه مجوزی ندارد و تنها با پرداختن هزینه شان، می توان یکی از آنها را نگهداشت و به جان کبک و پرندگان دیگر افتاد، یعنی کاری که این روزها، هر شکارچی تفننی در روزهای تعطیل می کند.

تبلیغات آمریکایی شکار در ایران

شکار مجاز و غیرمجاز در ایران، به اندازه ای بی در و پیکر شده که شرکتهای خارجی به خودشان اجازه داده اند آشکارا، تبلیغات شکار در ایران را روی تارنمای اینترنتی خود قرار دهند. یکی از این شرکتهای آمریکایی که در کار برگزاری تور شکار در کشورهای خاورمیانه است، در صفحه مربوط به ایران، آمریکایی ها را ترغیب کرده با تور آنها به مناطق مختلف کشور زیبای ما سفر کنند و با پرداخت هزینه ای حدود 6 هزار دلار، بزهای کوهی در مناطق آذربایجان، زنجان، اصفهان، شیراز و لارستان را شکار کنند. آنها با افتخار نوشته اند در صورتی که شکارچیان آمریکایی برای هر روز اضافه ماندن در مرزهای ایران، هزار دلار پرداخت کنند، باز هم می توانند از لذت شلیک کردن به حیات وحش ایران، برخوردار شوند.

ظاهرا در ایران هشت گونه بز (گوسفند) وحشی وجود دارد که بسیار مورد علاقه و توجه شکارچیان بین‌المللی است. اغلب این گونه‌ها فقط در مناطق خاصی زیست می‌کنند. مثلا گوسفندهای وحشی در نواحی قفقاز، افغانستان، چین، ایران و بخشی از پاکستان یافت می‌شوند. شکارچیان علاقه‌مند به این گونه‌ها اغلب از کشورهای آمریکایی و اروپایی عزم شکار پستانداران بزرگ ایران را می‌کنند.

صید با برق و دینامیت

به جز تفنگهای بدون پروانه و سرگردان که در دست مردم، به سمت حیات وحش کشور غرش می کنند، برخی از شکارچیان، روشهای بدیع و خطرناکی را برای صید انتخاب کرده اند. این شکارچیان که اغلب، عاشق ماهی ها هستند، از روشهایی مانند وصل کردن ژنراتورهای قوی برق به یک حوضه آبگیر و یا انفجار دینامیت برای شوک دادن به ماهیها استفاده می کنند. با این روش، به جای شکار کردن آبزیان، نسل آنها را به سوی انقراض پیش می برند. اینطور که پیداست باید در آمار میلیونی تفنگهای شکاری غیرمجاز، ژانراتورها و دینامیتهای صیادی را هم وارد کرد.