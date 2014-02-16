مجله مهر:

بسمه تعالی

به: كارگزینی سپاه ساری

از: پاسدار عملیات ذبیح الله عالی

موضوع: كسر نمودن حقوق ماهیانه

محترماً به عرض می رسانم چون اینجانب دارای چهار هكتار زمین زراعتی آبی و خشكه می باشم و دارای درآمد زیاد می باشد و همین طور حقوق من زیاد می باشد. لذا درخواست می نمایم كه در اسرع وقت از حقوق ماهیانه من حدود دو هزار تومان كسر نمائید. خداوند همه ما را خدمتگزار اسلام و امام قرار بدهد.

آمین ذبیح الله عالی

ذبیح الله عالی اگر شهید نشده بود، الان 60 ساله بود. او تابستان سال 1332 ،در روستای کردکلا بخش جویبار مازندران به دنیا آمد و چون پدرش قبل از تولد او فوت کرده بود، مادر نام پدرش یعنی ذبیح الله را برای او انتخاب کرد.

او که مهرماه سال 1360 به عضویت رسمی سپاه پاسداران ساری در آمده بود، با تشکیل یک گروه ضربت در عملیات مختلف درون شهری علیه منافقین فعالیت می کرد و پس از آنهم به جبهه رفت. شهید عالی ازاسفند 1360 تا اردیبهشت سال 61، جانشین گردان در منطقه عملیاتی مریوان بود تا آبان 1361 که به عنوان فرمانده گردان مسلم عقیل (ع) لشکر 25 کربلا منصوب شد.

اواخر سال 1362 در عملیات والفجر 6 در منطقه عملیاتی دهلران، گردان مسلم بن عقیل (ع) تحت فرماندهی عالی پیش قراول عملیات بود. آن ها از خطوط مقدم عبور کردند تا اینکه در پاسگاه چیلات در خاک عراق به محاصره نیروهای دشمن در آمدند و عالی پس از نبرد دلیرانه در تاریخ 3 اسفند 1362 به همراه گروهی از نیروهایش به شهادت رسید. به علت شرایط سخت عملیات و عقب نشینی سریع نیروهای خودی جنازه او در داخل خاک عراق باقی ماند. سرانجام در سال 1372 پیکر شهید ذبیح اللّه عالی توسط گروه های تفحص در منطقه عملیاتی چیلات کشف و پس از تشییع در گلزار شهدای کردکلا به خاک سپرده شد.