یکی از این دو تن مسافر کشتی ای بود که هدف امواج قرار گرفت و دیگری قربانی فروریختن بخشی از یک ساختمان در پی وزش بادهای تند بود.



باران های شدید و بادهای تند موجب سقوط درختان در جاده‌ها و خطوط راه آهن شده و ارتباطات جاده‌ای و حرکت قطارها را با اختلال روبرو کرده است.



برق ده‌ها هزار خانه نیز قطع شده است.



مقامات در بخش‌های زیادی از بریتانیا ضمن هشدار به شهروندان از آن خواسته‌اند تا نسبت به باران‌ها و بادهای شدیدتر آماده باشند.



در سوی دیگر دریای مانش، بادهای تند روز شنبه شمال فرانسه نیز درنوردید و موجب قطع بیش از 70 هزار واحد مسکونی شد. در پی این حادثه طبیعی، حرکت قطارها با اختلال روبرو شد و بسیاری از مسافران شب را در ایستگاه‌های قطار به صبح رساندند. سرعت وزش باد طی جمعه شب در بخش‌های بروتاین و برست 140 تا 150 کیلومتر در ساعت گزارش شده است.



بادهای تند صحنه های عجیبی نظیر کف‌های سطح آب دریا در خیابان‌های فینیستر را نیز خلق کرده است.