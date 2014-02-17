ظریف به وین رفت

ایسنا: تیم مذاکره کننده هستهای ایران به سرپرستی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ساعت 2 بامداد امروز تهران ترک کرد.
این مذاکرات دوشنبهشب در ضیافت شام محمدجواد ظریف و کاترین اشتون در اقامتگاه سفیر ایران در وین آغاز میشود، و دو طرف موضوعات مربوط به چگونگی و چارچوبهای کاری مذاکرات هستهای ایران و 1+5 را بررسی میکنند.
ساعت 11 صبح سهشنبه (29 بهمنماه) نشست ایران و 1+5 با حضور محمد جواد ظریف و کاترین اشتون و مدیران سیاسی 1+5 ادامه مییابد. قرار است در این گفتوگوها چارچوب مذاکرات و موضوعهای گفتوگو برای اجرایی کردن گام نهایی توافقنامه ژنو که در برنامه اقدام مشترک آمده است، مشخص شود.
ظریف و اشتون توافق کردهاند که هر ماه برای ادامه مذاکرات یک نشست در سطح عالی داشته باشند که براین اساس ظریف و اشتون در اواخر اسفند یا پس از تعطیلات نوروز، دیدار دیگری با هم خواهند داشت.
وزیر امور خارجه کشورمان شب گذشته این مذاکرات را سخت و فشرده توصیف کرد و تاکید کرد که در این گفتوگوها حقوق هستهای ملت ایران حفظ خواهد شد.
ظریف همچنین گفت: که در این گفتوگوها درباره بعضی مواضع آمریکا علیه کشورمان و اظهارات بیمورد مقامات این کشور نیز با 1+5 گفتوگو خواهد داشت.
در این سفر، سیدعباس عراقچی، مجید تخت روانچی، حمید بعیدینژاد، داوود محمدنیا،محمد امیری و رحیمیان، ظریف را همراهی میکنند.
همچنین هیات آمریکایی روز گذشته اعلام کرد که دو نفر را به ترکیب تیم مذاکره کننده خود افزوده است.
اعلام شده که سایر هیاتهای 1+5 با ترکیب قبلی در نشست حضور پیدا میکنند.
قرار است این گفتوگوها تا ظهر روز پنجشنبه ادامه یابد و پس از آن در صورت نیاز به ادامه گفتوگوها زمان آن تمدید میشود و اقامت هیاتها در وین طولانیتر خواهد شد.
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