آخرین وضعیت پرونده معاون احمدی نژاد

ایرنا: «محمدرضا نادری» افزود: تحقیقات این پرونده تکمیل و برای دادستان تهران به منظور اظهارنظر نهایی ارسال شده است.

وکیل مدافع رحیمی درباره صدور قرار مجرمیت یا قرار منع تعقیب در این پرونده اظهار بی اطلاعی کرد.

رحیمی گفته برای این پرونده 55 ساعت توسط بازپرس بازجویی شده است.

دادستانی تهران نیز دهم دی سال جاری در ماجرای اعلام جرم علیه علی مطهری و پاسخ به اظهارات وی، بیانیه ای را صادر کرد که در بخشی از آن بیانیه آمده بود: ادعای وی(علی مطهری) مبنی بر اینکه «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس جمهور سابق را در پرونده ی بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛ زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر وی با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد است.

این بیانیه دادستانی تهران با انتقاد وکیل مدافع رحیمی مواجه شد و وی اعلام کرد: قرار وثیقه تودیع شده ارتباطی به پرونده بیمه ایران ندارد.

پیشتر نیز یک منبع آگاه به خبرنگار ایرنا گفته بود، رحیمی در پرونده ای که برای او تشکیل شده 24 عنوان اتهامی دارد.