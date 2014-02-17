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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۲۵

نظر روحانی درباره خودسوزی مقابل وزارت‌نفت

صبح روز دوشنبه همزمان با بازدید حسن روحانی، رییس جمهور ایران از وزارت نفت، فردی در مقابل ساختمان این وزارتخانه اقدام به خودسوزی کرد.

افکارنیوز: گفته می شود این فرد بازنشسته وزارت نفت بوده است و وزارت نفت تصمیم داشت که خانه های سازمانی بازنشستگان را پس بگیرد. حتی بازنشستگان در این زمینه اعتراضاتی نیز کرده بودند ولی با این وجود باز هم اقدامی از سوی وزارت نفت صورت نمی گیرد.

خوشبختانه با تلاش های حراست مستقر در درب ورودی وزارت نفت این فرد زنده می ماند.

این درحالی است توئییتر روحانی طی مطلبی از انگیزه خودسوزی اظهار بی اطلاعی کرد و نوشت: هنوز انگیزه فردی که در جریان بازدید رییس جمهور از وزرات نفت خودسوزی کرده است، معلوم نیست، اما فرد یاد شده در حال حاضر تحت مداوا است و مسوولان وزارت نفت نیز پی‌گیر مساله درمان وی و دلایل این اقدام او هستند.

کد مطلب 2406923

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