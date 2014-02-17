مجله مهر: دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ١٢ کارگروه تخصصی تشکیل داد که بیژن زنگنه، وزیر نفت ریاست کارگروه انرژی را به عهده داشت. سناریوی افزایش قیمت بنزین به نرخ های 700 و 1050 تومانی هم در همین کارگروه مطرح شد و امروز، با حضور پیش بینی نشده روحانی در وزارت نفت خبرهایی از عرضه این بنزین از ابتدای اسفندماه منتشر شد. اخباری که البته معاون وزیر آن را تکذیب کرد اما اظهارات رئیس انجمن جایگاهداران سوخت سراسر کشور این تکذیبیه را زیر سوال برد.

ناصر رئیسی‌فرد رئیس انجمن جایگاهداران سوخت سراسر کشور از احتمال عرضه بنزین 1050 تومانی از پنجشنبه خبر داد و گفت که جایگاه‌ها برای تغییر نرخ تجهیز شدند. او گفت: «گمانه زنی‌ها حاکی از عرضه بنزین با دو نرخ جدید 700 و 1050 تومانی است، ضمن اینکه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از تمام جایگاهداران درخواست کرده است که خود را برای افزایش قیمت بنزین با دو نرخ جدید آماده کنند.»

رئیسی فرد می گوید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای تغییر نرخ جایگاه‌ها تنها با یک برنامه نویسی نرم افزاری می تواند تغییر نرخ را اعمال کند.

بیژن حاج محمد رضا رییس جایگاهدارن کشور هم با اعلام این که جایگاهداران ۵ روز است برای اجرای این دستور جدید در سراسر کشور در آماده باش به سر می برند، گفته است: «شرکت ملی پالایش و پخش در جلسه ای به صورت شفاهی از جایگاهداران خواسته است که از ساعت ۰ روز پنج شنبه اول اسفند بنزین را با نرخ‌های جدید ارائه کند و ما مجبور هستیم طبق دستور شرکت ملی پالایش و پخش عمل کنیم؛ چرا که این شرکت به ما فراورده می دهد.»

تکذیب معاون وزیر

جایگاه داران بنزین در حالی از افزایش قیمت بنزین خبر می دهند که مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران رسما اعلام کرده هیچ صحبتی تا این لحظه در مورد نهایی شدن زمان افزایش قیمت بنزین نشنیده‌ و اینکه عنوان شده از اول اسفند بنزین گران می‌شود شایعه است.

عباس کاظمی بازدید امروز رئیس جمهور از وزارت نفت را بی ارتباط با بنزین و افزایش قیمت حامل‌های انرژی دانسته و گفته است: «این بازدید یک بازدید کلی بود!» بازدید سرزده ای که البته در دولت یازدهم سابقه نداشت.

زمزمه بالا رفتن قیمت سوخت در حالی در آستانه نوروز مطرح می شود که پیش از این نمایندگان مجلس طرح اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در تیرماه 93 مطرح کرده بودند. دیروز اما مجلس اختیار تعیین زمان شروع فاز دوم هدفمندی را به دولت داد و در همان زمان اخباری از حضور احتمالی جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مجلس برای رایزنی در این باره منتشر شد.

مردی که در آتش سوخت

دیدار سرزده رئیس جمهور از وزارت نفت امروز یک حاشیه دیگر هم داشت. چند ساعت بعد از حضور روحانی در این وزارتخانه خبر رسید یکی از کارمندان صنعت نفت در جنوب کشور، به دلیل مشکلات مالی در راهروی ورودی ساختمان اصلی وزارتخانه با ریختن نفت بر روی خود اقدام به خودسوزی کرده است. منوچهر-ح که 58 سال دارد بلافاصله با آمبولانس عازم بیمارستان نفت شد و گفته می‌شود با 55 درصد سوختگی به زودی به یکی از بیمارستان‌های تخصصی منتقل خواهد شد. به گفته کارمندان وزارتخانه، منوچهر ح بازنشسته وزارت نفت است و از آنجایی که وزارت نفت با وجود اعتراض بازنشستگان، تصمیم داشت خانه های سازمانی آنها را پس بگیرد این فرد اقدام به خودسوزی کرده است. روحانی البته در توییتر خود نوشت: «هنوز انگیزه فردی که در جریان بازدید رییس جمهور از وزرات نفت خودسوزی کرده است، معلوم نیست، اما فرد یاد شده در حال حاضر تحت مداوا است و مسوولان وزارت نفت نیز پی‌گیر مساله درمان وی و دلایل این اقدام او هستند.»