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۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۵۲

زمان توزیع سبدکالای دوم

یک مقام مسئول در وزارت صنعت از آماده‌باش کلیه واحدهای توزیع‌کننده و فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای توزیع سبد دوم کالایی خبر داد و گفت: احتمالاً از 5 اسفند توزیع آغاز می‌شود.

فارس: یک مقام مسئول در وزارت صنعت  اظهار داشت: به دلیل کاهش ترافیک خریدها و اینکه توزیع سبد کالایی با خرید شب عید تداخل نداشته باشد، توزیع سبد دوم کالایی از هفته اول اسفند ماه آغاز می‌شود.

وی افزود: وزارت صنعت به همه سازمان‌های صنعت سراسر کشور، فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع کننده و سایر مباشرین توزیع اعلام آماده‌باش کرده است.

این مقام مسئول گفت: سبد دوم کالایی احتمالاً از 5 اسفند ماه توزیع می‌شود.

وی افزود: جمعیت قابل توجهی به سرپرستان خانوار مشمول سبد دوم اضافه شده است که آمار آن به تفکیک در همه استانها مشخص است.

این مقام مسئول گفت: افزایش سبد کالایی دوم در استان تهران یک میلیون و 300 هزار سرپرست خانوار است.

کد مطلب 2406954

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