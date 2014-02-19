زمان توزیع سبدکالای دوم

فارس: یک مقام مسئول در وزارت صنعت اظهار داشت: به دلیل کاهش ترافیک خریدها و اینکه توزیع سبد کالایی با خرید شب عید تداخل نداشته باشد، توزیع سبد دوم کالایی از هفته اول اسفند ماه آغاز میشود.
وی افزود: وزارت صنعت به همه سازمانهای صنعت سراسر کشور، فروشگاههای زنجیرهای توزیع کننده و سایر مباشرین توزیع اعلام آمادهباش کرده است.
این مقام مسئول گفت: سبد دوم کالایی احتمالاً از 5 اسفند ماه توزیع میشود.
وی افزود: جمعیت قابل توجهی به سرپرستان خانوار مشمول سبد دوم اضافه شده است که آمار آن به تفکیک در همه استانها مشخص است.
این مقام مسئول گفت: افزایش سبد کالایی دوم در استان تهران یک میلیون و 300 هزار سرپرست خانوار است.
نظر شما