بیمه عمر برای بازنشستگان تامین اجتماعی 

ایسنا: بیات با اعلام این خبر در مورد جزئیات بیمه عمر بازنشستگان تامین اجتماعی خاطر نشان کرد: بیمه عمر را برای افرادی که دارای بیمه تکمیلی تامین اجتماعی هستند از شرکت بیمه ایران خریداری کرده‌ایم و کارگزار آن سازمان بیمه سلامت ایران خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه مدت قرارداد مربوط به بیمه عمر بازنشستگان تامین اجتماعی از تاریخ یکم دی ماه 92 تا ابتدای دیماه سال آینده خواهد بود، گفت: به علت گذشت سه ماه از انعقاد قرارداد مربوط به بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی، بیمه عمر این افراد یکساله خریداری شده اما طی مدت 9 ماه حق بیمه‌شان پرداخت می‌شود.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با اشاره به اینکه حق بیمه پرداختی برای بیمه عمر مذکور 1550 تومان خواهد بود، بیان کرد: کلیه بیمه شدگانی که از بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی انصراف نداده‌اند مشمول بهره‌مندی از بیمه عمر می‌شوند.

به گفته بیات، ابتدای اسفندماه سال جاری پایان مهلت انصراف از بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی است و هر فردی طی زمان اعلام شده از این بیمه انصراف ندهد، از بیمه تکمیلی و بیمه عمر بازنشستگان تامین اجتماعی بهره‌مند می‌شود.