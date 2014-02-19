۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۵۷

دوکشته در انفجار نزدیک مرکز فرهنگی‌ایران در بیروت

منابع خبری لبنان از دو انفجار در جنوب بیروت خبر دادند. منابع لبنانی می‌گویند انفجارها در نزدیکی ساختمان مرکز فرهنگی ایران رخ داده است.

ایسنا: به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی، انفجارها در منطقه بئرحسن در جنوب بیروت و در نزدیکی ضاحیه جنوبی رخ داده است.

بنا بر این گزارش دو انفجار در دو خیابان نزدیک به ساختمان مرکز فرهنگی ایران به وقوع پیوست. شبکه المیادین نیز گزارش داد که انفجارها در نزدیکی یکی از ساختمان‌های وابسته به سفارت ایران رخ داد.

بنا بر اعلام اسکای نیوز عربی نیز انفجارها در چند متری سفارت کویت رخ داده و با توجه به بقایای جسد تکه پاره شده در منطقه انفجار احتمالا به وسیله عامل انتحاری انجام شده است.

آمار دقیقی از کشته‌ها و زخمی‌های این انفجار منتشر نشده است.

بنا بر اطلاعات رسیده از لبنان، انفجارها به وسیله یک خودرو بمب‌گذاری شده و یک موتورسیکلت اجرا شده و دست کم 35 زخمی نیز بر جای گذاشته است.

با توجه به تصاویری که تلوزیون لبنان پخش کرد انفجار قوی بوده و به ساختمان‌های اطراف آسیب رسانده است.

