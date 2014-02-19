بازگشت بیضایی به ایران

ایرنا: حبیب الله کاسه ساز، تهیه کننده سینما، در این باره گفت: در حال پیگیری ساخت پروژه سینمایی اشغال به کارگردانی بهرام بیضایی هستم و در این راه با حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی نیز مذاکرات موثری داشتیم.

وی یادآور شد: چنانچه سازمان سینمایی و بنیاد سینمایی فارابی همکاری های لازم را برای ساخت این پروژه سینمایی انجام دهند این اثر به سرانجام خواهد رسید.

این تهیه کننده سینما توضیح داد: سال گذشته، از طریق ارتباط یکی از دوستان با بهرام بیضایی، رضایت وی را برای ساخت پروژه سینمایی اشغال جلب کردیم.

کاسه ساز ادامه داد: برآوردهای تولید این اثر سال گذشته انجام شد اما به دلیل وضعیت بودجه و تغییر مدیریت ها، این اثر به سرانجام نرسید تا در دوره جدید، برای تولید این پروژه سینمایی با مدیریت سینما وارد مذاکره شویم.

وی با اشاره به دیدار خود با رییس سازمان سینمایی گفت: فیلمنامه این اثر سینمایی را حجت الله ایوبی مطالعه کرده و نظر مساعدی به این اثر داشته است. همچنین نشستی با محمدرضا جعفری جلوه مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی برای تولید پروژه اشغال داشتیم و هم اکنون در انتظار پاسخ این بنیاد هستیم.

این تهیه کننده سینما در پاسخ به این پرسش که حضور دوباره بهرام بیضایی برای ساخت فیلم اشغال در ایران چقدر جدی است گفت: بیضایی برای حضور دوباره در ایران برای ساخت پروژه سال گذشته اعلام آمادگی کرده بود و تصور می کنم چنانچه شرایط تولید این اثر سینمایی و مقدمات عقد قرارداد برای تولید این فیلم فراهم شود به حتم بهرام بیضایی نیز به ایران می آید.

کاسه ساز تاکید کرد: بهرام بیضایی یکی از کارگردانان خوب و حرفه ای سینمای ایران است و منعی برای کارکردن این فیلمساز کاربلد نیست؛ آقای بیضایی مدت ها از سینمای ایران دور بوده و معتقدم چنانچه این کارگردان سینما، پروژه اشغال را در ایران بسازد شاهد یکی از ماندگارترین کارهای سینمای ایران خواهیم بود.

حجت الله ایوبی در ایام برگزاری سی و دومین جشنواره فیلم فجر در گفت وگو با ایرنا از حضور مجدد بهرام بیضایی در ایران برای تولید یک اثر سینمایی خبر داده بود.

بهرام بیضایی 1317 در تهران متولد شد. در کارنامه این کارگردان سینما و تئاتر و نمایش نامه نویس 75 ساله ایرانی آثار مختلف سینمایی از جمله رگبار، چریکه تارا، مرگ یزدگرد، باشو غریبه کوچک، شاید وقتی دیگر، مسافران و سگ کشی دیده می شود.

بیضایی 30 شهریور ماه 1389 تهران را به مقصد کانادا ترک کرد و در این سال ها در این کشور و سپس آمریکا اقامت گزید.

