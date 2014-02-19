تسنیم: روابط عمومی معاونت امور فرهنگی در پی انتشار خبر اعطای مجوز به آثار صادق هدایت و همچنین «زوال کلنل» محمود دولت آبادی در برخی از رسانهها توضیحاتی را منتشر کرد.
این گزارش ضمن تکذیب انتشار این آثار به اطلاع میرساند، تاکنون مجوزی در این خصوص از سوی اداره کل کتاب و توسعه کتابخوانی منتشر نشده است.
همچنین از تمامی رسانههای کشور درخواست میشود که اخبار و اطلاعات در این باره را از منابع رسمی(معاونت امور فرهنگی) دریافت کنند.
پیش از این اخباری از دریافت مجوز انتشار کتاب «زوال کلنل» محمود دولتآبادی در برخی روزنامهها و خبرگزاریهای منتشر شده بود که سیدعباس صالحی معاون فرهنگی ارشاد نیز در جمع خبرنگاران از اظهار نظر درباره این موضوع خودداری کرد.
روابط عمومی معاونت امور فرهنگی ارشاد با انتشار اطلاعیهای اعطای مجوز به آثار صادق هدایت و کتاب «زوال کلنل» را تکذیب کرد.
تسنیم: روابط عمومی معاونت امور فرهنگی در پی انتشار خبر اعطای مجوز به آثار صادق هدایت و همچنین «زوال کلنل» محمود دولت آبادی در برخی از رسانهها توضیحاتی را منتشر کرد.
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