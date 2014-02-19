توهین به حکم قصاص در یک روزنامه تازه تاسیس+عکس

مجله مهر: خبرگزاری تسنیم، در خبری آورده است: روزنامه آسمان نزدیک به دولت در صفحه 23 شماره روز گذشته سه‌شنبه 29 بهمن 92 خود به نقل از «داود هرمیداس باوند» لایحه اسلامی قصاص را "غیرانسانی" خواند.

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"ویکی‌پدیا" داوود هرمیداس باوند را از اعضای جبهه ملی معرفی کرده است.



پیشتر غلامحسین کرباسچی از اعضای حزب کارگزاران سازندگی در گفت‌وگو با تسنیم گفته بود نشریه‌های آسمان و مهرنامه را من مدیریت و اداره می‌کنم.



گفته می‌شود مدیران روزنامه آسمان حدود 400 میلیون تومان از دولت یازدهم کمک مالی دریافت کرده‌اند.



جبهه ملی خردادماه سال 60 بیانیه‌ای علیه لایحه اسلامی قصاص صادر کرد و ضمن "غیرانسانی" خواندن این حکم اسلامی، هواداران خود را به شورش علیه این لایحه دعوت کرد.



پیرو این اطلاع جبهه ملی علیه لایحه قصاص، امام خمینی(ره)، جبهه ملی را "مرتد" اعلام کرد.



چندی پیش نیز نشریه مهرنامه که گردانندگان آن با روزنامه آسمان مشترک هستند، به نقل از محمدعلی ایازی عضو مجمع محققین، فرقه ضاله بهائیت را جزو اقلیت‌های مذهبی خوانده بود.

پس از انتشار این خبر در تسنیم، عباس بزرگمهر، مدیرمسئول روزنامه آسمان، به خبرنگار این خبرگزاری گفته است: این بخش از نشریه توسط مدیریت روزنامه آسمان پیش از چاپ حذف شده بود اما متاسفانه به دلایل فنی، این حذف، اعمال نشده است.