زمان توزیع کارت آزمون دکترا

فارس: حسین توکلی مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز 1393 برای پذیرش دانشجو در 8 گروه آموزشی و 267 کد رشته امتحانی برگزار می‌شود.

وی افزود: تعداد 240 هزار و 361 داوطلب در این آزمون شرکت می‌کنند که از این تعداد 102 هزار و 234 نفر زن و 138 هزار و 127 نفر مرد هستند.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اضافه کرد: این آزمون در صبح جمعه 16 اسفند 92 در 53 شهرستان مختلف کشور و حوزه‌های امتحانی مربوط برگزار می‌شود.

توکلی ادامه داد: در این آزمون از تعداد 240 هزار و 361 نفر داوطلب تعداد 105 هزار و 88 نفر در گروه علوم انسانی، تعداد 35 هزار و 149 نفر در گروه علوم پایه، 46 هزار و 110 نفر در گروه فنی و مهندسی، 22 هزار و 60 نفر در گروه کشاورزی و منابع طبیعی، 9 هزار و 785 نفر در گروه هنر، 3 هزار و 487 نفر در گروه علوم پزشکی، 2 هزار و 92 نفر در گروه دامپزشکی و 16 هزار و 590 نفر در گروه زبان ثبت‌نام و در آزمون مربوط شرکت می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: گروه آموزش علوم انسانی با تعداد 105 هزار و 88 داوطلب دارای بیشترین و گروه دامپزشکی با تعداد 2 هزار و 92 داوطلب دارای کمترین داوطلب است.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور به منظور دریافت پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای مربوط و همچنین نحوه برگزاری آزمون در روز یکشنبه 4 اسفند 92 بر روی سایت سازمان قرار می‌گیرد و در نشریه پیک سنجش روزهای دوشنبه 5 اسفند و همچنین 12 اسفند نیز منتشر می‌شود.

توکلی تصریح کرد: کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای مربوط از روز سه‌شنبه 13 اسفند 92 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد.

وی خاطر نشان کرد: داوطلبان می‌توانند از روز سه‌شنبه 13 اسفند 92 تا ساعت 24 روز پنج‌شنبه 15 اسفند 92 با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به دریافت پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای مربوط اقدام کنند.