سبزپرس: ساعت 17 امروز دو محیطبان استان گلستان در منطقه «نوهور» روستای «آهنگرمحله» در نزدیکی گرگان با گروهی هشت نفره از شکارچیان غیرمجاز روبرو شدند که فرمان محیطبانان برای توقف این گروه و کنترل مجوزهای لازم برای شکار، منجر به هجوم افراد این گروه به سوی محیطبانان شد.

این دو محیطبان به نام های «محمد تمسکنی» و «مهدی مجنی پور» هدف ضربات کارد و تبر افراد مهاجم قرار گرفتند که پس از این درگیری، افراد مهاجم از محل متواری شدند.

در این درگیری مهدی مجنی پور از ناحیه پیشانی و بازوی راست مورد اصابت چاقو و تبر قرار گرفت و محمد تمسکنی نیز علاوه بر پارگی ریه بر اثر اصابت ضربات کارد، از ناحیه صورت، بازو و هر دو کتف مجروح شد.

هم اکنون این دو محیطبان در بیمارستان «پنجم آذر» شهر گرگان تحت عمل جراحی قرار گرفته اند و پزشکان حال این دو محیطبان را مساعد اعلام کرده اند.

هم اکنون محیطبان مجنی پور به بخش مردان منتقل شده اما محیطبان تمسکنی به دلیل پارگی ریه و با نظر پزشک معالج در بخش آی سی یو بیمارستان بستری شده است. در لحظه تنظیم این خبر، این محیطبانان در وضعیت ریکاوری به سر می بردند.

همکاران این محیطبانان می گویند که ضاربان شناسایی و جستجو برای دستگیری آنها ادامه دارد.