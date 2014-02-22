تسنیم: به نقل از شبکه العربیه؛ رئیس جمهور آمریکا با همتای روس خود درباره مسائل مهم جهانی از جمله بحران سوریه، گفتگوهای هسته ای ایران و خشونت ها در اوکراین به صورت تلفنی گفتگو کرد.

بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی کاخ سفید، اوباما و پوتین روز جمعه(2 اسفند) گفتگوهای آتی برای حل و فصل دیپلماتیک جنگ داخلی در سوریه و نیز فرایند نابودی سلاح های شیمیایی این کشور را بررسی کردند.

دولت سوریه خواستار زمان بیشتری برای روند خروج تمامی سلاح های شیمیایی خود شده است.

از سوی دیگر دور جدید گفتگوهای ایران و 1+5 پس از اجرایی شدن توافق ژنو در وین طی روزهای پایانی هفته گذشته از سر گرفته شد. در این مذاکرات با هدف دستیابی به توافقی نهایی و جامع برای حل و فصل موضوع هسته ای کشورمان در اواخر ایفند ماه در شهر وین ادامه پیدا خواهد کرد.