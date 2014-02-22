خبرآنلاین: لحن باهنر در نشست این تشکل اصولگرا انتقادهای توام با تقدیر از برخی حرکت های دولت بود.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در بخشی از سخنان خود در این نشست از توقعاتش از دولت گفت. اینکه دولت نباید دست به تغییرات وسیع نمی زد.«یک حزب هم که سر کار می آید فوقش 200 نفر را عوض می کند نه 2 هزار نفر از وزیر گرفته تا سرایدار مدرسه و نامه رسان اداره!»

باهنر از صحبت های خود بارئیس جمهورهم گفت. اشاره کرد که به روحانی گفته است« امیداریم این دومینوی تغییر مدیران در دولت شما متوقف شود.»

دولت فراجناحی نیست

بعد هم نائب رئیس مجلس به اظهارات ابتدای دوران ریاست جمهوری روحانی درباره اینکه «آن هایی که بدون بلیط سوار قطار دولت شده اند باید پیاده شوند.» اشاره کرد و اظهار داشت: ما حرفی نداریم اما سئوال این جاست افرادی که باید پیاده شوند چند نفر هستند؟ قرار نیست که 200 هزار نفر پیاده شوند! چراکه اصولا خارج از بحث سیاسی تغییر مضر است و باید در حداقل ضرورت باشد نه حداکثر ممکن چراکه بهره وری را پایین می آورد از این جهت دولت آن دولت فراجناحی که تصور داشتیم نبوده است.

باهنر اگر چه در صحبت هایش از انتصاب های دولتی انتقاد کرد، اما گفت که دولت برای حل مشکلات اقتصادی توانمندی دارد اما باید تدبیر را هم بر تصمیمات خود حاکم کند و شجاعت عمل داشته باشد.

اشاره به شجاعت عمل نکته ای است که تاکنون اقتصاد دانان مجلس آن را نقطه ضعف دولت خوانده اند.الیاس نادران از جمله چهره هایی بود که دو ماه قبل در گفت و گویی مشکل دولت در حوزه اقتصاد را نامشخص بودن وظایف و نداشتن یک رهبر در تصمیمات اقتصادی دولت خواند. شاید از همین رو بود که باهنر خطاب به دولت گفت :«اگر دولت دنبال راه حلی است که می خواهد هیچ کس ضرر نکند این راه حل خلق نشده است.»

از نظر او در یک تصمیم اقتصادی عده ای سود می برند و عده ای نیز متضرر می شوند بنا براین در شرایط فعلی برای هدفمندی یارانه ها که دولت با ماهی 800 میلیارد تومان کسری مواجه است سه راه بیشتر ندارد یا اینکه به همه یارانه ندهد یا دست به اصلاح قیمت ها بزند و یا اینکه مثل گذشته از بانک مرکزی قرض بگیرد و تورم ایجاد کند!

دولت باید 2.5 سال با مجلس نهم زندگی مسالمت آمیز داشته باشد

بخش دیگرصحبت های باهنر به موضوع انتخابات مجلس دهم مربوط بود که وی از برخی اطرافیان رئیس جمهور به دلیل آنچه زود کلید زدن انتخاب ست گله کرد و گفت:دولت یازدهم چه بخواهد و چه نخواهد باید 2 و نیم سال دیگر با مجلس نهم زندگی مسالمت آمیز و هم افزا داشته باشد.

اشاره باهنر به اظهارات یونسی است که در سفرهایی به چند استان مختلف از آماده شدن ستادهای روحانی برای انتخابات سخن گفت. اظهاراتی که زیاد به مذاق مجلسیان خوش نیامده است. باهنر از حالا به فکر انتخابات بودن را «اشتباه استراتژیک» خوانده و گفت:«بنا بر این بهتر است رئیس جمهور به اطرافیان خود تذکر دهد که در موعد مقرر به انتخابات و رقابت بپردازند و باید در حال حاضر دست به دست هم دهیم تا مشکلات کشور راحل کنیم.»

وی با اشاره به انتخابات 24 خرداد و روی کار آمدن دولت یازدهم اظهارداشت:درباره انتخابات تحلیل های بسیاری شده است که بعضا همسو با موضع ما بوده و بعضا نیز همسو نبوده است نظیر اینکه چرا اصولگرایان به وحدت نرسیدند که البته این ایرادات وارد است اما عدم وحدت نیروهای اصولگرا علت تامه پیروزی دکتر روحانی در انتخابات 24 خرداد نیست.

در انتخابات نه اصولگراها پیروز شدند، نه اصلاح طلبان

وی افزود: به نظر من در انتخابات یازدهم هیچ کدام از اصولگراها و اصلاح طلبان پیروز نشدند بلکه جریان اعتدال گرا توانست حداکثر آرا را به دست بیاورد.

باهنر تصریح کرد: مردم از سال 76 تا 84 دچار افراط اصلاح طلبی شدند که بعضا هنجار شکنی هایی نیز به دنبال داشت و از سال 84 تا 92 نیز دچار افراط اصولگرایی از نوع "احمدی نژادی" آن شدند چراکه احمدی نژاد خودش می گفت من اصولگرا نیستم؛ بنابراین مردم در این دوره اعتدال گرایی را انتخاب کردند.

وی با بیان اینکه روحانی چه در شعارهای انتخاباتی و چه در سوابق و گذشته حزبی و تشکیلاتی خود سمبل حرکت اعتدالی بود خاطرنشان کرد: هیچ کس نمی تواند به دلیل سوابق حزبی روحانی در جامعه روحانیت مبارز بگوید که او یک اصلاح طلب است و اصولا جنس و فلز روحانی نیز همین است و انسان معتدل و خردگرایی است و من به خاطر دارم که وی در مجالس سوم و چهارم جلسه عقلا با حضور همه سلایق سیاسی تشکیل می داد که راهگشا هم بود. نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که دولت یازدهم در مسیر حرکت خود با مشکلات بسیاری مواجه بوده وهست افزود: در زمان انتخابات و تبلیغات نامزدها به روحانی گفتم در دوره یازدهم رئیس جمهور شدن بسیار دشوار است و در هنگام رای اعتماد به وزرا نیز گفتم که در این دوره اداره یک وزارت خانه، کار بسیار سخت و پیچیده ای است اما در عین حال راه حل های درستی هم وجود دارد.

باهنر با اشاره به اینکه امروزدر مسائلی که دولت یازدهم وعده داده است دو محور اصلی وجود دارد گفت: یکی از این محورها موضوع مذاکرات هسته ای و توافق ژنو و روبط ایران با نظام بین الملل است و بحث دوم نیز مسائل داخلی از جمله تورم و بیکاری است.

دومین انتقاد تند آیت‌الله جنتی از دولت

دومین نقد جدی آیت‌الله جنتی به دولت روز گذشته مطرح شد. دبیر شورای نگهبان که پیش از این در یکی از خطبه‌های نماز جمعه از انتصاب‌هایی در دولت انتقاد کرده بود، این بار از آنچه اخراج یاران شهید احمدی‌روشن خواند انتفاد کرد. «به من خبرهای موثقی رسیده مبنی بر اینکه دارند یاران احمدی‌روشن را از سازمان انرژی هسته‌ای بیرون می‌کنند. این کار را نکنید کسانی که انرژی هسته‌ای را به اینجا رساندند، باید تاج سر باشند و نباید این کار شود»؛ اظهار‌نظری که پیش از این صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی آن را تکذیب کرده بود.

دیگر انتقاد آیت‌الله به موضوع رابطه با آمریکا و مذاکرات هسته‌ای بازمی‌گشت. جنتی از عده‌ای سخن گفت که در کشور در حال ساختن «شبکه‌های زیرزمینی برای رابطه با آمریکا» هستند و اظهار داشت: «من نمی‌دانم که اینها از کوزه‌ای که آمریکا از آن نوشیده چه خورده‌اند که به دنبالش می‌روند.»

وی در ادامه به حضور باشکوه مردم در 22بهمن اشاره و تأکید کرد: این راهپیمایی و حضور برای دشمن پیام‌هایی داشته است؛ پیام‌هایی که جنتی مهم‌ترینش را آن دانست که مردم در این راهپیمایی این پیام را به دشمن دادند که ما از روی میز شما نمی‌ترسیم.

وی گفت: آنها گفتند ما مشتاق گزینه‌های روی میزیم و این لبخند تحقیرآمیز به آمریکاست، یعنی می‌خواهی ما را بترسانی در حالی که ما هشت سال جنگیدیم؟ ما به آمریکا می‌گوییم اگر مردی بیا.

وی با تأکید بر اینکه مرگ بر امریکا اولین گزینه روی میز ماست، گفت: این شعار تمام مردم بود و پیام دیگر مردم ما نیز وحدت بود. ما معتقدیم اگر هر اختلافی هم با هم داریم در مقابل دشمن و آمریکا وحدت کلمه داریم و اختلافات داخلی سبب نمی‌شود دشمن را فراموش کنیم، ضمن اینکه استقامت و مقاومت و دفاع از مردم مظلوم فلسطین، همچنین نترسیدن از دشمن و مرگ گزینه‌ها و پیام‌های دیگر ما در این راهپیمایی بوده است.

خطیب موقت نماز جمعه این هفته تهران در ادامه اظهار کرد: در این راهپیمایی همچنین مردم به مسئولان نیز پیام دادند و آن این بود که همان‌طور که ما با دعوت شما به صحنه آمدیم از شما هم انتظار داریم که به مشکلاتمان برسید و تورم را تا آنجایی که می‌توانید مهار کنید، البته من نمی‌خواهم بگویم که می‌توانند تورم را به صفر برسانند اما هر کاری که می‌توانید انجام دهید، البته آنها در این اندیشه هستند.

جنتی همچنین گفت: مردم ما پیام دیگری به مسئولان دادند و آن حضور عزتمند و مقتدرانه آنها در همه صحنه‌هاست. آنها گفتند اگر ما مردم ضد‌آمریکایی هستیم، شما هم ضدآمریکایی باشید نه اینکه مردم یک راهی بروند، شما بخواهید راه دیگری بروید.

وی در ادامه گفت: یک عده در این مملکت در حال ساختن شبکه‌های زیرزمینی برای رابطه با آمریکا هستند و من نمی‌دانم اینها از کوزه‌ای که آمریکا از آن نوشیده چه خورده‌اند که به دنبالش می‌روند. قرآن درباره اسرائیل می‌فرماید که این گوساله‌پرستان، گوساله‌پرستی در اعماق قلبشان نفوذ کرده بود. یک عده هم آمریکاپرستی، آمریکا‌دوستی در اعماق وجودشان بوده و هست و هر وقت مناسبتی پیدا شد، چیزی می‌گویند و لگدی می‌زنند.

خطیب موقت نماز جمعه این هفته تهران افزود: آیا شما چهار تا آدم می‌خواهید با آمریکا رابطه برقرار کنید یا مردم؟ مردم نه آمریکا را قبول دارند و نه شما را. چرا راهتان را از مردم جدا می‌کنید؟ این کار شما باطل است، به نتیجه نمی‌رسد و هر چقدر در جلسات مخفی‌تان پیام بگذارید، مردم با شما نیستند و تا مردم هم نخواهند کاری صورت نمی‌گیرد. پیشاپیش مردم هم مقام معظم رهبری هستند.

جنتی گفت: تصور می‌کنید اگر روزی بر فرض محال در به روی آمریکا گشوده شد و آنها دوباره در این مملکت نفوذ کردند، چه تاجی بر سر شما و این مردم می‌زنند؟ اینها هنوز به جایی نرسیده فضولی و دخالت می‌کنند، مثلاً می‌گویند چرا وزیر خارجه ما بر سر مزار شهید مغنیه رفته است، باید به آنها گفت اف بر بی‌حیایی شما، این شهید، شهید حزب‌الله است و شهدا چه در ایران و چه در لبنان در دل ما جای دارند. فضول به تو چه ربطی دارد.