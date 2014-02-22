رفع مشکل 15 نقطه حادثه خیز جاده چالوس

ایلنا: مدیر ساخت و توسعه راه‌های استان البرز در جریان بازدید از جاده چالوس و محور «کرج-کندوان» در خصوص تعریض «محور خرگوش دره» یکی از نقاط حادثه خیز این محور گفت: در صورت تخصیص اعتبارات به میزان لازم و کافی مرحله اول این پروژه در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

پیرنون در خصوص اصلاح نقاط حادثه خیز جاده چالوس گفت: پروژه اصلاح نقاط حادثه خیز و احداث بانده‌های سبقت محور کرج –چالوس شامل رفع ۱۳۰ نقاط حادثه خیز است که در فاز اول ۳۰ نقطه حادثه خیز شناسایی و تاکنون نسبت به رفع ۱۵ نقطه اقدام شده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک یکی از بزرگ‌ترین نقاط حادثه خیز «محور کرج – چالوس» که طول آن به یک و نیم کیلو متر می‌رسد به بهره برداری برسد.