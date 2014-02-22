توزیع تکمیلی مرحله اول سبد کالا 

ایسنا: وزیر کار از توزیع سبد کالا به شش میلیون خانوار خبر داده و گفته است از این هفته مستمری بگیران و کارمندان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی برای دریافت سبد کالا فراخوانده می‌شوند.

به گفته علی ربیعی اسامی کارگران مشمول نیز پس از آن اعلام خواهد شد و برای آنکه از شلوغی جمعیت در فروشگاه‌ها و مراکز عرضه کالا جلوگیری شود کارگران مشمول می‌توانند بر اساس حروف الفبا برای دریافت سبد کالا اقدام کنند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اخیرا اعلام کرده است که برای جلوگیری از ازدحام در مراکز عرضه و سهولت دریافت سبد کالا، سرپرستان خانوارهای چهار نفره به بالا شامل کارگران شاغل و مستمری بگیران با حقوق بیش از 500 هزار تومان و کارمندان دارای بیمه‌های تامین اجتماعی از سوم اسفند ماه تا پایان سال جاری به فروشگاههای عرضه مراجعه و سبد کالای خود را دریافت کنند.

توزیع تکمیلی مرحله اول سبد کالای دولت با هدف واگذاری سبد کالا به 5 میلیون سرپرست جدید مشمول قانون کار و تامین اجتماعی در حالی از این هفته آغاز می شود که بسیاری از مشمولان مرحله نخست هنوز سبد کالای خود را دریافت نکرده و مرحله اول اختصاص سبد کالا همچنان در حال اجرا است.

در فاز اول توزیع سبد کالای دولت نزدیک به 10 میلیون خانوار مشمول دریافت سبد کالا شناخته شدند که تاکنون شش میلیون خانوار سبد کالا گرفته و چهار میلیون خانوار دیگر هنوز سبد کالای خود را دریافت نکرده‌اند، مرحله تکمیلی توزیع سبد کالا نیز که از امروز آغاز می‌شود و وزارت کار عهده دار توزیع در این مرحله خواهد بود، شامل پنج میلیون سرپرست خانوار دیگر مشمول قانون کار و بازنشستگان تامین اجتماعی است که با احتساب مشمولان فاز اول، جمعا نزدیک به 15 میلیون نفر سبد کالای حمایتی دولت را تا پایان سال دریافت خواهند کرد.

پیشتر اعلام شده بود که تغییراتی در لیست کالاهای ارائه شده سبد کالای مرحله دوم ایجاد و پنیر و تخم مرغ از سبد کالا حذف و به جای آن چای، ماکارونی و قند و شکر اضافه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، با توجه به اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اعلام اسامی کارگران مشمول دریافت سبد کالا طی چند روز آینده و توزیع سبد کالا به پنج میلیون نفر از مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی در مرحله تکمیلی به زودی جامعه کارگری نیز از امکان دریافت سبد کالا بهره‌مند خواهد شد.