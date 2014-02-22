فارس: با توجه به اطلاعیه سازمان سنجش، داوطلبانی که به دلایل مختلف تاکنون نتوانسته‌اند در آزمون سراسری سال 1393 برای دوره‌های روزانه، نوبت دوم یا شبانه نیمه‌حضوری، مجازی یا بین‌الملل دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و همچنین رشته‌های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی ثبت‌نام کنند، می‌توانند از امروز شنبه سوم اسفند 1392 از طریق سایت سازمان سنجش ثبت‌نام کنند.

لازم به ذکر است، ثبت نام از امروز آغاز و تا سه‌شنبه 6 اسفند 1392 پایان می‌پذیرد.

بنابراین گزارش، داوطلبان باید با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش و تهیه کارت اعتباری یا کارت‌های اعتباری به تعداد مورد نیاز، اقدام کنند.

کارت اعتباری ثبت‌نام دارای یک شماره سریال 12 رقمی است و کارت اعتباری علاقمندی به شرکت در گزینش دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی یک شماره سریال 10 رقمی دارد.

بنابراین گزارش، آن‌دسته از داوطلبانی که دیپلم خود را براساس نظام جدید آموزش متوسطه از سال 1384 تا سال 1392 اخذ کرده‌اند در صورتی که اطلاعات آنان در بانک اطلاعاتی ارائه شده از سوی مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش وجود نداشته باشد یا ناقص باشد می‌بایست براساس اطلاعات خواسته شده در تقاضانامه نسبت به ثبت‌نام خود در آزمون سراسری سال 1393 اقدام کنند.

در صورت تایید اطلاعات داوطلبان از سوی آموزش و پرورش، سوابق تحصیلی برای آنان اعمال خواهد شد.

همچنین داوطلبان لازم است به وسیله کارت عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است با مراجعه به سایت سازمان و با پرداخت 106 هزار ریال به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در آزمون، نسبت به دریافت شماره سریال کارت اعتباری ثبت‌نام که یک عدد 12 رقمی است اقدام کنند.

در ادامه گزارش آمده است که چنانچه داوطلبی متقاضی ثبت‌نام در 2 یا 3 گروه آزمایشی باشد لازم است به ازای هر گروه آزمایشی مبلغ 106 هزار ریال دیگر نیز از همین طریق پرداخت کند و اطلاعات کارت اعتباری مربوط را دریافت کند.

منظور از ثبت‌نام در 2 یا 3 گروه آزمایشی به این صورت است که داوطلب می‌تواند علاوه بر انتصاب یک گروه آزمایشی اصلی، یعنی یکی از گروه‌های علوم ریاضی فنی یا علوم تجربی یا علوم انسانی در گروه آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی نیز متقاضی شود.

چنانچه داوطلبی علاقمند به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی باشد، لازم است نسبت به پرداخت مبلغ 58 هزار ریال دیگر از همین طریق اقدام و اطلاعات کارت اعتباری که کد آن یک عدد 10 رقمی است دریافت کنند.

سازمان سنجش به تمام داوطلبان توصیه کرد که پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام که هم‌اکنون بر روی سایت سازمان قرار دارد و انجام مواردی که گفته شد ابتدا نسبت به تکمیل فرم پیش‌نویس تقاضانامه آزمون سراسری سال 1393 که در صفحه 45 دفترچه راهنمای مذکور چاپ شده است اقدام و پس از کنترل‌های لازم و اطمینان از صحت اطلاعات تکمیل شده پیش‌نویس تقاضا حداکثر تا پایان روز سه‌شنبه 6 اسفند 92 به سایت سازمان مراجعه و نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه اینترنتی ثبت‌نام اقدام کنند.

همچنین داوطلبان باید توجه داشته باشند پس از تکمیل تقاضانامه ثبت‌نام و ارسال عکس دریافت اطلاعات خود را مشاهده و از آن پرینت بگیرند.

لازم به ذکر است، داوطلبان پس از دریافت شماره پرونده 7 رقمی و کد پیگیری 16 رقمی ثبت‌نام خود می‌توانند در قسمت مشاهده اطلاعات ثبت‌نامی اطلاعات خود را مشاهده و از آن پرینت بگیرند.