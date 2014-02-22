ایسنا: دکتر سعید متصدی افزود: در این کمیته نمایندگانی از تمام دستگاههایی که به موضوع پارازیتها ارتباط پیدا میکنند حضور خواهند داشت.
وی ادامه داد: وزارت ارتباطات نیز کمیتهای در رابطه با تاثیر پارازیتها بر سلامت مردم تشکیل داده و سازمان حفاظت محیط زیست نیز در حال بازنگری قوانین قبلی در رابطه با آلودگیهای مربوط به امواج است.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: در ارتباط با آییننامه اجرایی ماده 27 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که در ارتباط با آلودگی صوتی است مباحث امواج و مسائل آن را هم مطرح کردهایم که قرار است این قانون اصلاح شده به کمیسیون زیربنایی دولت فرستاده شود.
وی با بیان اینکه این کمیته هنوز تشکیل جلسه نداده است افزود: تاثیر پارازیتها بر سلامت مردم و محیط زیست مشخص و حتی اعلام شده که پارازیتها سرطانزا هستند که امیدواریم هرچه سریعتر جلسات این کمیته برای جلوگیری از خطرات احتمالی پارازیتها تشکیل شود.
متصدی تاکید کرد: به طور کلی نمیتوان به صورت پیشفرض حکمی در رابطه با پارازیتها صادر کرد و باید پیش از آن کانون انتشار، میزان و مدت آن نیز مشخص شود. همچنین باید ویژگیها و تاثیرات پارازیتها بررسی شده و سپس بر اساس استانداردهای موجود ببینیم در چه وضعیتی قرار داریم.
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