تکلیف «کلاه قرمزی 93» مشخص نیست

ایسنا: کاظم سیاحی درباره ادامه یافتن تولید و پخش «کلاه قرمزی» در تلویزیون به ایسنا گفت: علاقه‌ی شخصی‌ام این است که دوست دارم «کلاه قرمزی» امسال هم مثل هر سال باشد و شخصیت «جیگر» هم در کنارش حضور داشته باشد، اما تاکنون هیچ صحبتی با ما نشده و عوامل تصمیمی درباره بود و نبود «کلاه قرمزی» در نوروز امسال نگرفته‌اند؛ ضمن اینکه درباره حضور یا عدم حضور شخصیت «جیگر» تاکنون هیچ حرفی زده نشده است.

صداپیشه شخصیت «جیگر» در پایان تصریح کرد: نمی‌دانم چه بگویم. امیدوارم «کلاه قرمزی» مثل هر سال، امسال هم با بینندگان همراه شود.

ایرج طهماسب به خبر ساخت مجموعه «کلاه قرمزی» برای نوروز 93 که در بخش‌های خبری سیما عنوان شده است، واکنش نشان داد.

این کارگردان در حالی با نگارش نامه‌ای، آماده‌سازی «کلاه قرمزی» برای نوروز 93 را منتفی دانست که پیش از این علی بخشی‌زاده، مدیر شبکه دو از پخش قطعی مجموعه «کلاه قرمزی» در نوروز 1393 خبر داده بود.