فارس: بر اساس مصوبه 20 آذر ماه سال 92 هیأت وزیران سبد کالایی دولت باید شامل 1.8 کیلوگرم روغن نباتی مایع، 10 کیلوگرم برنج، 4 کیلوگرم گوشت مرغ، 800 گرم پنیر بسته‌بندی و 1.8 کیلوگرم تخم‌مرغ باشد اما بر اساس بررسی‌هایی که خبرنگار فارس انجام داده است هر بطری روغنی که در سبد کالا به مردم داده می‌شود 810 گرم وزن دارد و در مجموع 2 بطری 180 گرم کاهش وزن نسبت به مصوبه دولت دارد.

این در حالی است که در مرحله اول قرار بود 10 میلیون سبد کالا به مردم اهدا شود با یک حساب سرانگشتی یک میلیون و 800 کیلوگرم روغن در سبد اول به مردم داده نشده است که ارزش آن در حدود 8 میلیارد تومان می‌شود.

قیمت هر بطر روغن 900 گرمی با بهترین برند در بازار 4650 تومان و هر بطر روغن 810 گرمی 4250 تومان است یعنی در هر بطر روغن در حدود 400 تومان کم‌فروشی شده است.

بنا بر این گزارش، کارخانجات روغن نباتی در فروش عمده خود قیمت ارائه شده را 20 درصد زیر قیمت فروش به مراکز توزیع عرضه می‌کنند اما این در حالی است که قیمت ارائه شده به وزارت صنعت بر اساس قیمت روی بطری‌ها است.

بنا بر این گزارش، توزیع روغن مایع در نقاط مختلف شهر تهران با برندهای متفاوت و با کیفیت‌های متفاوت عرضه می‌شود.

از طرفی دیگر بر اساس مصوبه دولت دولت باید 1.8 کیلوگرم تخم‌مرغ را در هر سبد کالایی به افراد مشمول اهدا کند اما تخم‌مرغ در دو سبد کالا در دو بسته 12 عددی بوده است که وزن هر بسته 750 گرم است یعنی در سبد، تخم‌مرغ اهدایی 300 گرم کم‌فروشی می‌شود.

وزارت صنعت باید در خصوص مصوبه دولت پاسخ قانع‌کننده‌ای داشته باشد چرا که نمی‌توان کالای عرضه شده به مردم را کمتر از آنچه که در هیأت وزیران تصویب شده است عرضه کرد.