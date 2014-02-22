مجله مهر: اینطور که اسحاق جهانگیری نوشته، او قرار است در شورای اداری استان تهران شرکت کند و از پایتخت نشین ها خواسته نظرشان را درباره مهمترین مسائل و مشکلات تهران با او در میان بگذارند.

او نوشته است:« با پوزش از غیبت نسبتا طولانی و با یادآوری اینکه علیرغم همه گرفتاری های کاری، مطالب شما را خوانده ام و تا آنجا که مقدورات اجازه می دهد، در خصوص مواردی که نفع عمومی در آن است اقدام نموده ام، به دنبال بهانه ای بودم تا با شما صحبت کنم.

هفته آینده قرار است در شورای اداری استان تهران شرکت کنم. فکر کردم با طرح موضوع، نظرات شما دوستان را داشته باشم. هرچند که درباره مشکلات عمومی تهران از جمله ترافیک، هوای پاک، وسائل حمل و نقل عمومی و ساماندهی مشاغل و ... زیاد صحبت شده است ولی طرح موضوع با شما هم شاید زوایای جدیدی را به روی من بگشاید و از این بابت این موضوع را اینجا مطرح کردم.

چهارشنبه ای هم که گذشت، رئیس شورای شهر تهران، استاندار و شهردار تهران مهمان ما در دولت بودند و مسائل و مشکلات شهر تهران و کلانشهرها مطرح شد و دولت نیز کمیسیون خاصی را مسئول رسیدگی به مشکلات تهران و کلانشهرها نمود تا ضمن بررسی مشکلات، راهکارها را ارائه دهند.

امیدوارم که در دوران دولت تدبیر و امید، با کمک عموم مردم، مشکلات کلیدی کلانشهرها، به ویژه مشکلات شهر تهران یک به یک به سوی حل شدن پیش برود.»

مخاطبان و دنبال کنندگان نظرات متفاوتی را درباره این یادداشت جهانگیری نوشته اند که تعدادی از آنها را می خوانید:

- اجازه ورود خودروهای hybrid و برقی‌ رو بدین با تعرفه گمرکی صفر و پلاک‌های رنگی‌ که اجازه ورود به محدوده طرح ترافیک هم داشته باشن.این میتونه قدم اول برای ایجاد zero emission zones تو تهران باشه!

- حیوانات شهری را فراموش نکنید ... آنها هم بصورت همزیست با ما در شهرها و حاشیه شهرها زندگی می کنند...درست نیست که آنها را با کشتن بخواهیم از بین ببریم ...عقیم سازی و رها کردن در همان محل و فرهنگ سازی بهترین و درست ترین رفتار با این حیوانات هست...لطفا مورد نظرتان باشد این موضوع.

-سلام. پیشنهاد راه اندازی ایستگاه‌های اجاره دوچرخه با کارت هوشمند مثل اکثر شهرهای صنعتی‌ جهان در تمام محله‌های تهران.

- نکته مهمی که در مورد شهر تهران وجود دارد عدم بازتاب عدالت در کالبد شهری است. عدم توزیع عادلانه امکانات شهری نتیجه اش می شود. به صورت کلی یک نوع شکاف طبقاتی در کالبد شهری منعکس شده است. وظیفه دولت و مسئولان دیگر این است که این شکاف را کاهش بدهد به شهر و کالبد فضایی و فیزیکی و جغرافیایی آن نگاه عادلانه تری داشته باشند. یک مسئله عینی دیگر هم بگویم. این شهر انگار برای خودرو های شخصی طراحی شده است. این عادلانه نیست. خیابان ها و فضاهای عمومی شهر باید در اختیار تمام شهروندان باشد نه این که فقط در اختیار یک اقلیت که خودروی شخصی دارند باید تاکید بر روی وسایل حمل و نقل عمومی و همچنین پیاده راه ها باشد.

-ترافیک، ترافیک و ترافیک! مگر ما افتخار تولید واگن سازی ندارم؟ وضعیت استفناک مترو رو دید آقای دکتر؟ مردم فشرده شده اند در مترو!سرعت حرکت واگن ها و ...، در بخش توسعه مسیر ها راه سازی داخل شهری بسیار کند تر از تولید ماشین پیش می رود! فکر اساسی باید به بزرگراه همت و رسالت شود ، عمر و وقت مردم ارزش بیشتر از این حرفهاست که ساعتها در ترافیک پایان کاری خود بمانند، توسعه خطوط حمل و نقل از کرج به تهران و بلعکس تهران شهر مهاجر پذیری از کرج است و ساعت های زیادی از روز شهروندان برای رفت آمد از کرج به تهران می گذرد و هیج فکر صحیحی به آن نمی شود، همجنین مترو کرج به تهران واقعا دچار کمبود واگن است دقیقا مشابه تهران ، همچنین باید کیفیت سوخت توزیعی در پایگاه های سوخت رسانی کنترل شود آلودگی هوا بسیار زیاد شده است و ... این فقط چند نکته کوچک بود.

- کودکان کار را دریابید؛ آنها هیچ ربطی به بازیهای سیاسی من و شما و این و آن ندارند که هر روز تعدادشان و ساعت کاریشان بیشتر و بیشتر می شود... بنابر نص صریحِ قانونِ کار، ماده ی 79، "به کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال تمام، ممنوع است."

- امنیت!این شهر شب ها نا امن است،این را کم و بیش شنیده ایم ولی تا چند شب پیش خودم مورد تهاجم و زورگیری قرار نگرفتم و کماکان تاثیرات آن شب بر زندگیم بسیار محسوس است .

- فكری به حال پارازيت بكنين كه قاتل خاموشه

-با سلام و خسته نباشید. چند نکته شاید تکراری:

1- تدوین یک برنامه جامع برای توسعه حمل و نقل عمومی میتواند زمینه را برای کاهش سفر با خودروی شخصی فراهم نماید این برنامه باید شامل توسعه خطوط مترو (زیر زمینی و روی زمینی) و اتوبوسرانی باشد. در همین راستا حمایت از تولید کنندگان داخلی و همچنین تسهیل واردات اتوبوس شهری میتواند زمینه را برای حذف اتوبوس های قدیمی و همچنین توسعه ناوگان اتوبوسرانی فراهم نماید

2- زمینه سازی برای حضور خودروسازان معتبر بین المللی در ایران و ایجاد خط مونتاژ خودروهای با کیفیت بالا ضمن ایجاد رقابت در کیفیت زمینه را برای کاهش آلودگی هوا از طریق حذف خودروهای آلاینده فراهم مینماید.

3- ایجاد محدودیت عمر برای خودروها در حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ و آلوده.

4- حمایت از پروژه های شهرک سازی در مقابل تک ساختمان سازی با هدف بهبود استاندارد ساخت و ساز و ایجاد فضای سبز خصوصی در مجموعه های آپارتمانی

5- توسعه واقعی دولت الکترونیک با هدف کاهش سفرهای شهر.

- برنامه های شاد و فستیوالهای خیابانی که باعث شود مردم شادی را تجربه کنند.

- حقوق شهروندی معلولین را از حالت نوشته و شعار به عمل و ظهور برسونید ، تا کی حرف حرف حرف!

-جناب دكتر عيد نزديكه با اين گرونی چكار كنيم؟

-چرا زباله ها را بازیافت نمی کنیم ؟ در حالی که حجم وسیعی از آلودگی هوا به خاطر سوزاندن زباله است..

- آقای جهانگیری این دروازه تهران را ببندید ..والا دیگه تحمل جمعیت نداره ....همه هجوم آوردن تهران ....این رو هم در دستور کارهاتون بگنجونید.

- صفا و صمیمیت در تهران به زیر صفر و منفی رسیده! طرحی بنام ایجاد صفا و صمیمیت بیشتر بین پایتخت نشینان! اگر صفا و صمیمیت باشد،دلسوزی می آید!اگر دلسوزی بیاید، همفکری می آید.

-خانه گران است، زندگی قیمت جان است، تورم تورم تورم!

-مساله اجتماعی افزایش طلاق در کلان شهر تهران از مسایل اجتماعی است که باید در این زمینه کار اساسی صورت بگیرد.