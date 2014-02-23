پایگاه خبری تدبیر: شبکه خبری "فاکس نیوز" با اشاره به گزارش اخیر موسسه تحقیقات حمل و نقل دانشگاه "میشیگان" در گزارش اخیر خود با اشاره به قرار گرفتن ایران در رده سوم آمار مرگ و میر بر اثر سوانح رانندگی، می نویسد :"در رتبه بندی انجام شده کشور ایران با 38 مرگ به ازای هر 100 هزار نفر در هر سال در رتبه سوم جهانی قرار گرفته است.

پیش تر وزارت امور خارجه امریکا نیز به شهروندان امریکایی درباره مخاطره آمیز بودن جاده های ایارن هشدار داده بود. هم چنین یکی از آژانس های مسافرتی امریکایی نیز به مسافران امریکایی که قصد رانندگی در جاده های ایران را دارند توصیه کرده که در این مورد "احتیاط" لازم را به عمل آورند: رانندگان ایرانی دوست دارند هر جایی که فضایی برای آن ها وجود داشته باشد رانندگی کنند و بیش تر مواقع روی خطوط حرکت می کنند!."

در این بررسی از نظر میزان مرگ و میر در سوانح رانندگی کشورهای "نامبیا" با 45 کشته به ازای هر 100 هزار نفر در هر سال، کشور "تایلند" با 44 کشته به ازای هر 100 هزار نفر در هر سال در مقام اول و دوم پرسانحه ترین کشورهای جهان قرار دارند. هم چنین کشورهای "سودان" و "سووازیلند" با 36 کشته به هزار هر 100 هزار نفر در سال و "ونزوئلا" و "کنگو" با 35 کشته به ازای هر 100 هزار نفر در هر سال جایگاه چهارم تا هفتم را از آن خود کرده اند. "مالاوی"، "جمهوری دومینکن" و "عراق" نیز در جایگاه نهم و دهم مرگبارترین جاده های جهان قرار گرفته اند.

شبکه خبری "فاکس نیوز" در پایان این گزارش به آمار سال 2008 میلادی سازمان بهداشت جهانی اشاره می کند که میزان مرگ و میر بر اثر تصادف رانندگی در کنار علل مرگی چون ابتلا به سرطان و سکته قلبی قرار گرفته بود.