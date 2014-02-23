سبدکالا را چند می فروشی؟

مجله مهر: خرید و فروش سبدکالا در چند شهر کشور، حدود دو هفته پیش مطرح و حتی عکس هایی از بازار داغ خرید و فروش اقلام این سبد در شهر شیراز هم منتشر شد. کوپن فروشانی که تا دیروز دنبال فروش بن و کوپن بودند، امروز حاضرند سبدکالای مردم را به نصف قیمت بخرند و دوباره بفروشند. چون اقلام ارایه شده در این سبد 20 درصد ارزان‌تر از بازار است و دولت برای دریافت آن هیچ وجهی از مردم دریافت نمی کند بازار سیاه خرید و فروش سبدکالا راه افتاده است.

براساس گزارشی که امروز روزنامه شرق منتشر کرده است، سبد کالا حدود 90هزارتومان قیمت گذاری شده است اما دلالان اطراف صف های توزیع این سبد، قیمتی کمتر از این پیشنهاد می‌دهند.

شرق نوشته است:« مرد دلال کیسه برنج هندی را که آرم شرکت بازرگانی دولتی روی پشت آن نوشته شده و اسم انگلیسی«MOON SOUND» روی آن درج شده را یکجا 25 هزارتومان می‌خرد؛ کیلویی دوهزار و 500تومان اما زن حاضر به فروش نیست و می‌گوید خواهرش دو ساعت پیش همین برنج را حوالی میدان امام حسین کیسه‌ای 30هزارتومان فروخته است.»

گفته می شود کیفیت پایین برنج های توزیع شده باعث شده که مردم همان ابتدا به فکر فروشش بیفتند. مرغ ها هم خوب فروش می روند و بعضی دلال ها حاضرند دو مرغ منجمد سبد را 15هزار تومان بخرند. اما تمام اقلام سبدکالا را اگر بخواهید بفروشید، 55هزارتومان قیمت گذاری شده است!

چند روز پیش مظفر انصاری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، پس از انتشار اخباری درباره فروش سبدکالا گفت:« رقم این سبد آنچنان بالا نیست که قابلیت خرید و فروش داشته باشد اما اگر فروشی صورت بگیرد منع قانونی ندارد.»

خرید و فروش یکی از حواشی توزیع سبدکالاست اما سودجویان راه های دیگری هم برای سواستفاده از این سبدحمایتی پیدا کرده اند و پلیس آگاهی هم درباره شگرد جدید کلاهبرداران و فروش سبد کالا از سوی آنها، هشدار داده است.

از شماره 9830002351300021 پیامکی با عنوان منتخب ویژه خط تلفن همراه ارسال می شود که خبر می دهد صاحب خط، سبد کالای 400 هزار تومانی (با تخفیف 276 هزار تومان) برنده شده است!

به گزارش پلیس کالاهای این سبد، تقلبی بوده و مارک آنها اصل نیست و در ثانی قیمت مجموع کالای یک سبد 180 هزار تومان است!

کم فروشی و گرفتن پول برای سبدکالا

در مدت کوتاهی که سبدکالا توزیع می شود، مردم از برخی فروشگاه های توزیع کننده هم شکایت داشتند. به گزارش مهر برخی فروشگاه‌های عرضه کننده سبدهای کالایی رایگان از مردم بابت مابه التفاوت وزنی برخی کالاهای سبد، وجه نقد دریافت می کنند. در سبد کالایی معین شده است که 4 کیلوگرم گوشت مرغ قرار گیرد، اما اگر وزن دو عدد مرغی که در قالب سبد کالا به مردم می دهند، حتی 200 گرم هم بیشتر باشد، پول این 200 گرم را دریافت می کنند. یکی از شهروندان می گوید که در یکی از فروشگاه های اتکا، 5 هزارتومان بابت بیشتر بودن وزن مرغ منجمد از او گرفته اند.

از طرفی در بعضی فروشگاه ها اقلام سبدکالا ناقص است.تخم مرغ و روغن غایب ترین قلم این سبد هستند و در بعضی فروشگاه ها هم پنیر در سبدکالا قرار نگرفته است.

از طرفی دیروز فارس گزارشی درباره کم فروشی در سبدکالا منتشر کرد و به نظر می رسد روغن و تخم‌مرغ این سبد با وزنی کمتر از مصوبه هیأت وزیران توزیع می شود.

سبد کالایی دولت باید شامل 1.8 کیلوگرم روغن نباتی مایع، 10 کیلوگرم برنج، 4 کیلوگرم گوشت مرغ، 800 گرم پنیر بسته‌بندی و 1.8 کیلوگرم تخم‌مرغ باشد اما هر بطری روغنی که در سبد کالا به مردم داده می‌شود 810 گرم وزن دارد و در مجموع 2 بطری 180 گرم کاهش وزن نسبت به مصوبه دولت دارد.

این در حالی است که در مرحله اول قرار بود 10 میلیون سبد کالا به مردم اهدا شود با یک حساب سرانگشتی یک میلیون و 800 کیلوگرم روغن در سبد اول به مردم داده نشده است که ارزش آن در حدود 8 میلیارد تومان می‌شود.

قیمت هر بطر روغن 900 گرمی با بهترین برند در بازار 4650 تومان و هر بطر روغن 810 گرمی 4250 تومان است یعنی در هر بطر روغن در حدود 400 تومان کم‌فروشی شده است.

از طرفی دیگر بر اساس مصوبه دولت دولت باید 1.8 کیلوگرم تخم‌مرغ را در هر سبد کالایی به افراد مشمول اهدا کند اما تخم‌مرغ در دو سبد کالا در دو بسته 12 عددی بوده است که وزن هر بسته 750 گرم است یعنی در سبد، تخم‌مرغ اهدایی 300 گرم کم‌فروشی می‌شود.







این حرف و حدیث ها در حالی مطرح می شود که هنوز زمان توزیع سبد کالای دوم مشخص نیست و خبرهایی درباره تغییر برخی اقلام یا اضافه شدن اقلامی مثل ماکارونی به آن شنیده می شود. دولت با اینکه پذیرفت در توزیع این سبد اشتباهاتی داشته و حتی رئیس جمهور به خاطر آنها از مردم عذرخواهی کرد، اما درباره این شبهات و اتفاقات مطرح شده واکنشی نشان نداده است و همه منتظرند ببینند سبدکالای دوم با چه تغییرات و تمهیداتی توزیع می شود.