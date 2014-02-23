امکانات ویژه تهران در نوروز

ایسنا: علی‌اصغر ناصربخت در حاشیه جلسه ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان تهران که با حضور اعضای ستاد در فرمانداری در حال برگزاری است، به خبرنگاران گفت: این جلسه که هم‌اکنون در فرمانداری در حال برگزاری است، جهت هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان بر اساس مصوبات هیات وزیران برای اجرای برنامه‌های نوروزی تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه پیش از این اقداماتی برای ایام نوروز پیش‌بینی شده، افزود: در جلسه امروز به طور ویژه در مورد خدمات سفر و گردشگری در ایام نوروز بحث می‌شود.

معاون سیاسی انتظامی فرماندار تهران با تاکید بر اینکه تهران یکی از قطب‌های گردشگری کشور در ایام نوروز است، گفت: بر اساس گزارشی که دستگاه‌های مربوطه ارائه می‌دهند، در ایام تعطیلات نوروز تا حدود 12 میلیون گردشگر از تهران بازدید می‌کنند، لذا با توجه به پتانسیل‌های زیادی که از لحاظ گردشگری در تهران وجود دارد، مقرر شد پنج تا هفت پایگاه خدمات‌رسان به صورت مرکزی در مبادی ورودی و خروجی مستقر شوند.

ناصربخت ادامه داد: اکیپ‌های نظارتی نیز در ارتباط با مراکز خدمات‌رسان از جمله هتل‌ها و مهمانپذیرها ایجاد و این نظارت‌ها در ایام تعطیلات نیز استمرار خواهد داشت.

معاون سیاسی انتظامی فرماندار تهران تاکید کرد: برای ارائه اقدامات مناسب به هموطنانی که از تهران بازدید می‌کنند، تورهای گردشگری نیز به صورت نیم‌ روز و یک روز ساماندهی شده و برای گردشگران و شهروندان تهرانی در ایام نوروز کارت‌های ویژه تخفیف ارائه خواهد شد.

صدور کارت‌های تخفیف ویژه نوروز برای مسافران، گردشگران و تهرانی‌ها

وی درباره جزئیات این کارت‌های تخفیف، گفت: برای اینکه بتوانیم در نوروز 93 خدمات مناسبی را به هموطنان گردشگر و شهروندان تهرانی بدهیم،‌ مقرر شده با همکاری سازمان میراث فرهنگی و شهرداری تهران کارت بلیت‌های تخفیف‌دار صادر شود که جهت استفاده در مترو، اتوبوس، هتل‌ها، مهمانسراها و احتمالا سینماها کاربرد خواهد داشت. ناصربخت گفت: این کارت‌های تخفیف از طریق پایگاه‌هایی که در مبادی ورودی تعبیه شده و همچنین از طریق مناطق شهرداری‌ها و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ارائه خواهد شد.

هتل‌های پنج ستاره نیم بها می‌شوند

معاون سیاسی انتظامی فرماندار تهران با بیان اینکه در ایام نوروز برای هتل‌های پنج ستاره تهران نیز تخفیف 45 درصدی ارائه می‌شود، گفت: تمامی هتل‌های پنج و چهار ستاره که جزو هتل‌های لوکس و ممتاز کشور هستند، در شهر تهران در ایام نوروز 45 تا 50 درصد تخفیف خواهند داشت.

وی درباره افزایش قیمت‌ها نیز که در ایام نوروز به ویژه در بحث کرایه‌ها اتفاق می‌افتد، گفت: این موضوع احتیاج به تدابیر ویژه در جلسه دیگری دارد که قطعا دستگاه‌های ذیربط در این باره تصمیمات لازم را اتخاذ کرده‌اند و آن را برای اجرا ابلاغ می‌کنند؛ ضمن آنکه هر نوع افزایش قیمتی خلاف قانون بوده و با آن برخورد می‌شود.

ناصربخت در پاسخ به سؤالی مبنی بر تامین امنیت تهران در ایام نوروز و همچنین چهارشنبه آخر سال، گفت: با هماهنگی‌ که با دستگاه‌های متولی تامین امنیت تهران از جمله نیروی انتظامی صورت گرفته، هیچ گونه جای نگرانی وجود ندارد و هیچ مشکلی در ایام پیش‌رو در بحث تامین امنیت نخواهیم داشت.

وی درباره تدابیر چهارشنبه آخر سال برای کاهش حوادث آسیب‌های ناشی از جشن‌ها و مراسم چهارشنبه‌سوری، گفت: امیدوار هستیم با توجه به اینکه مردم فهیم در تامین امنیت، مسؤلین و دستگاه‌ها را همراهی می‌کنند، شاهد اتفاقات ناگوار و ناخوشایند نباشیم و فرمانداری به عنوان دستگاه هماهنگ‌کننده همه توان خود را جهت ارائه خدمات‌رسانی از سوی آتش‌نشانی، اورژانس و ... انجام خواهد داد.

در این جلسه عنوان شد علاوه بر پنج تا هفت ایستگاهی که ویژه خدمات‌رسانی در مبادی ورودی و خروجی شهر تهران خواهد بود، در جاده امام رضا (ع)، ایستگاهی برای بدرقه زائران امام رضا (ع) تشکیل شود و ایستگاه‌های مشابه نیز برای استقبال از میهمانان، مسافران و گردشگران در فرودگاه مهرآباد و راه‌آهن ایجاد خواهد شد.

همچنین در این جلسه عنوان شد، علی‌رغم اینکه تصور می‌شود تهران یک شهر مسافر فرست است، اما آمار گردشگران و مسافران نوروز 91 و 92 نشان داده که بدلیل پتانسیل‌های بالای گردشگری در شهر تهران، در دو سال گذشته شاهد افزایش مسافران و گردشگران بودیم، لذا اقدامات مناسبی از جمله ایجاد تورهای گردشگری نیم و یک روزه، تخفیف‌های ویژه هتل‌های چهار و پنج ستاره، صدور کارت بلیت‌های تخفیف، اعمال 50 درصدی تخفیف در ورودی موزه‌ها، همچنین ارائه 20 درصد تخفیف در مراکز پذیرایی همانند سفره‌خانه‌های سنتی در هفته اول تعطیلات نوروز، از اقدامات فرهنگی است که برای ایام نوروز پیش بینی شده است.