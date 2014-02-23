تسنیم: فتحالله حسینی نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با ۸ محور تهیه شده و امروز تقدیم هیئترئیسه مجلس میشود.
وی در خصوص محورهای این استیضاح گفت: سوء مدیریت در حوزههای مختلف آموزش و پرورش، سوء مدیریت در برخی استانها، عدم احقاق حقوق فرهنگیان و عدم اجرای مرخصی زایمان ۹ماهه از محورهای طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش است.
نماینده مردم قصرشیرین با بیان اینکه فانی انسان خوب و دوستداشتنی است، تأکید کرد: سوءمدیریت در حوزه کاری، کار دست آقای فانی داده و علیرغم رایزنیهای مجلس با وی، نتیجهای حاصل نشده است ضمن اینکه ایثارگران نسبت به روند کار ناراضی هستند و وزارت آموزش و پرورش پس از ۲۲ سال از پایان جنگ در مورد ۵ استان درگیر در جنگ در موضوع حق و حقوق ایثارگری اقدامی انجام نداده و این حق و حقوق را نادیده گرفته است.
حسینی تأکید کرد: این طرح استیضاح ۸ محور دارد ولی موارد دیگر در حال جمعبندی است و نمایندگان به سرعت کار را دنبال میکنند البته وزیر آموزش و پرورش فرد اخلاقی و دوستداشتنی است اما ما نمیتوانیم از قانون عبور کنیم.
وزیر باید به قانون تمکین میکرد لذا به دلیل حاکمشدن موج نارضایتی در وزارت آموزش و پرورش، ناچاریم که از حق و حقوق فرهنگیان دفاع کنیم. وی در پایان درباره تعداد امضاهای طرح استیضاح نیز گفت که هم اکنون نمیتوان تعداد امضاها را بیان کرد ولی تعداد امضاها به سرعت اضافه میشود و استقبالکننده از این طرح در مجلس زیاد است.
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