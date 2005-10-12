احمدي نژاد: مجلس براي حل مشكلات مردم به دولت كمك كند// حداد عادل: رييس جمهور هر هفته با يك كميسيون تخصصي مجلس نشست مشترك برگزار كند

حسين نجابت نماينده تهران و عضو شوراي مركزي فراكسيون اكثريت مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلماني"مهر"، با بيان اين مطلب اظهار داشت: در نخستين نشست مشترك دولت جديد و مجلس هفتم كه درفضايي آكنده از صميميت و تفاهم در محل نهاد رياست جمهوري برگزارشد، ابتدا سه تن از اعضاي فراكسيونهاي مختلف مجلس( باهنر از فراكسيون اكثريت ، ميرمحمدي از فراكسيون وفاق و كارآمدي و نوروز زاده از فراكسيون اقليت مجلس) ديدگاههاي خود را درباره مسائل مهم اقتصادي، سياسي، فرهنگي كشور بيان كردند.

وي افزود: سپس به لحاظ اهميت دو كميسيون آموزش و تحقيقات و اصل نود مجلس ، آقايان عباسپور رييس كميسيون آموزش و تحقيقات و فاكر رييس كميسيون اصل نود گزارشي از فعاليتهاي اين كميسيونها ارائه كردند.

نجابت اظهار داشت: آقاي فاكر در سخنان خود ، در خصوص تركيب اخلاق و كار نمايندگي و مسئوليت دستگاههاي اجرايي نيز سخن گفت و تصريح كرد ما تنها متولي رفتار خود نيستيم و بايستي الگويي در كردار و اخلاق را در تمام زمينه ها باشيم.

اين عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي در ادامه به سخنان حداد عادل در نشست دولت و مجلس اشاره كرد و گفت : رئيس مجلس، چكيده اي از تقاضاهاي كميسيون هاي تخصصي مجلس را كه به ايشان منتقل شده بود را بيان كرد.

نجابت گفت آنچه حدادعادل اشاره كرد مهمترين مطالبات مردم بود كه اكنون در دستور كار كميسيون هاي تخصصي مجلس قرار دارد و از دولت براي حل به اين مشكلات تقاضاي توجه و كمك كرد.

نماينده مردم تهران در خانه ملت افزود:حداد عادل به رئيس جمهور پيشنهاد كرد هرهفته به اتفاق وزراي مربوطه، با يكي از كميسيون هاي تخصصي مجلس ، ديدار و نشست مشترك داشته باشد كه اگر اين كار صورت بگيرد ، احمدي نژاد مي تواند سه نوبت در سال با هريك از كميسيون ها جلسه داشته باشد.

نجابت ادامه داد: رئيس مجلس همچنين به احمدي نژاد پيشنهاد كرد سالي دوبار با مجمع نمايندگان استانهاي مختلف كشور نيز ديدار داشته باشد كه در مجموع مي تواند 30 جلسه در سال با آنها برگزار كند و در جريان مشكلات استانهاي مختلف قرار گيرد.

عضو هيات رئيسه مجلس گفت : پس از مجلس، جهرمي وزير كار، دانش جعفري وزير اقتصاد و دارايي و رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ديدگاه هاي دولت را در عرصه هاي مختلف به ويژه در اشتغال و مسائل اقتصادي بيان كردند.

وي افزود : پس از سخنان نمايندگان دولت، رئيس جمهور گزارشي از آخرين شرايط داخلي و خارجي كشور را ارائه كرد و بر گسترش عدالت در مسائل داخلي و خارجي تاكيد كرد. رئيس جمهور با بيان اين كه دولت تمركز زدايي و تخصيص اعتبارات در استان هاي مختلف را به شكل عادلانه و منطقي دنبال مي كند، گفت : در مسائل خارجي و حتي مسائل هسته اي نيز بايد عدالت در نظر گرفته شود.

نجابت به ديگر سخنان احمدي نزاد اشاره كرد و گفت: رييس جمهور در دفاع از موضع هسته اي دولت جمهوري اسلامي ايران، دستيابي به فناوري هسته اي را حق مسلم ملت ايران دانست و گفت : در اين راه لحظه اي درنگ به خود راه نخواهيم داد. رئيس جمهور در پايان از مجلس براي تحقق شعارها و وعده هاي دولت براي حل مشكلات مردم ياري خواست.