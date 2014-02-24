اعتماد: برادر «ابراهيم» در اين باره گفت: پس از آنكه روزنامه اعتماد گزارشي منتشر كرد كه در آن ما موضوع فيلمي كه زمان مرگ برادرم سياه مي‌شد را مطرح كرده بوديم از پليس با ما تماس گرفتند و گفتند بياييد تا فيلم كامل را براي شما بگذاريم. اين عضو خانواده «ابراهيم» افزود: ما از ابتدا خواهان اين بوديم كه به درستي چگونگي مرگ ابراهيم را بدانيم و وقتي پليس از ما خواست تا دوباره به اين اداره مراجعه كنيم نيز پدرم در آنجا حاضر شد و فيلم را پخش كردند.

برادر «ابراهيم» همچنين توضيح داد: پدرم وقتي از اداره آگاهي برگشت گفت در فيلم به من نشان دادند كه ابراهيم سه بار از جايش بلند شده و به سمت لبه سكو رفته است و در نهايت خود را به جلوي قطار انداخته است. همچنين «حسين احمدي‌نياز» وكيلي كه به خانواده ابراهيم مشاوره داده بود به «اعتماد» گفت: با توجه به اينكه الان فيلم به وضوح به خانواده ابراهيم نمايش داده شده و ابهامي در مورد چگونگي مرگ او در ذهن آنها نيست بنابراين مساله مشخص است و نيازي به طرح دعوي و شكايت هم نيست.

برادر ابراهيم همچنين گفت: مسوولاني كه به سراغ پدرم آمده بودند گفته‌اند گرچه موضوع خودكشي بوده ولي با توجه به وضعيتي كه دختر ابراهيم دارد تلاش مي‌كنيم خدماتي به اين دختربچه ارائه شود. همچنين مركز اطلاع‌رساني پليس آگاهي تهران نيز در پي انتشار گزارشي در روزنامه اعتماد كه در آن خانواده متوفي مدعي شده بودند فيلم نمايش داده شده در پليس آگاهي سياه شده و لحظه مرگ در آن مشخص نيست اعلام كرد: فيلم‌هاي مربوط به اين ماجرا موجود است و اگر لازم باشد مي‌توانند دوباره آن را ببينند ضمن آنكه بازپرس جنايي تهران ناظر بر اين پرونده است و اگر اشكالي وجود داشته باشد حتما ايشان دستورات لازم را صادر مي‌كند.