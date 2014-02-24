معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: سیدعلاءالدین ظهوریان، دبیر هیات نظارت بر مطبوعات گفت: "با عنایت به اینکه قوه قضائیه بر اساس وظیفه قانونی خود، تخلف آن روزنامه را پی گیری کرده است، نیازی به اتخاذ تصمیم جدیدی از سوی این هیات دیده نشد."

وی افزود: "همچنین در این جلسه درباره تغییر وضعیت 19 نشریه تصمیم گیری شد و شماری از انها مورد موافقت قرار گرفت.