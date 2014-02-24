تسنیم: محمد‌‌اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشت: روز گذشته آقای بروجردی در جلسه کمیسیون اعلام کرد که آقای ظریف وزیر امور خارجه قول داده است روز سه‌شنبه همین هفته در جلسه کمیسیون امنیت ملی حضور یابد.

وی با اشاره به حضور سیدعباس عراقچی معاون وزارت خارجه در جلسه این کمیسیون، گفت: با توجه به اینکه در مذاکرات اخیر موضوع خاصی مطرح نشده، توضیحات عراقچی برای اعضای کمیسیون تا حد زیادی قانع‌کننده بود، اما مراحل بعدی آن را مجلس دنبال می‌کند.

رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تصریح کرد: آقای عراقچی در جلسه روز گذشته گفت که طرف غربی می‌خواست مباحث موشکی را نیز مطرح کند، ولی ما اجازه مطرح شدن این بحث را به طرف مقابل ندادیم.