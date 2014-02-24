ایرنا: وی همچنین افزود: طرفین سه روز مذاکره مفید در وین بر سر برنامه هسته ای ایران داشتند، اما هنوز کارهای بیشتری باید انجام شود.

مان افزود: دست یافتن به توافق جامع آسان نخواهد بود اما این مذاکرات را به خوبی آغاز کرده ایم، برنامه زمان بندی برای نشست ها را در چهار ماه آینده تعیین و همچنین چارچوب مورد نیاز برای ادامه بررسی ها را مشخص کردیم، همه اینها گام های مثبتی رو به جلوست.

بر اساس این گزارش، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران 20 فوریه (اول اسفند) گفته بود اشتون پیش از آغاز دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 1+5 در 17 مارس (26 اسفند) به ایران سفر خواهد کرد.

نمایندگان ایران و گروه 1+5 پس از سه روز مذاکرات فشرده در وین اتریش دستور کار مذاکرات آتی را برای رسیدن به راه حل نهایی تعیین کردند.

ایران و گروه 1+5 بعد از چهار دور مذاکرات در نیویورک و ژنو نیز اواخر ماه نوامبر (3 آذر) به توافقی شش ماهه برای حل موضوع هسته ای ایران رسیدند، بر اساس این توافق دو طرف باید در مدت یادشده مذاکرات را برای دست یافتن به توافق جامع ادامه دهند.