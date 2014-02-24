تسنیم: سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از سفر یک هیات پارلمانی از مجلس به سوریه و لبنان خبر داد و در این باره گفت: قرار است که این هیات پارلمانی فردا به‌ریاست علاء‌الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس عازم دمشق، پایتخت سوریه شود.

وی افزود: اعضای این هیات پارلمانی را 5 تن از نمایندگان مجلس و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و سوریه تشکیل می‌دهند و قرار است در این سفر دیدارهایی با مقامات سوری داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: احتمالاً این هیات پارلمانی در مسیر بازگشت از سوریه، در سفری کوتاه عازم بیروت شده با مقامات عالی این کشور دیدار و گفت‌وگو خواهد داشت.

نقوی ادامه داد: این هیات پارلمانی جمعه (9 اسفند) به کشورمان بازمی‌گردد.