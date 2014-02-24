ایسنا: سیامک مدیرخراسانی در مورد حضور مه‌آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ مالی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، گفت: مه‌آفرید امیرخسروی برای اخذ توضیحاتی در رابطه با پرونده دو نماینده مجلس هشتم از اوین به دادگاه منتقل شد.

وی ادامه داد: دادگاهی در رابطه با دو نماینده مجلس در شعبه 76 دادگاه کیفری برگزار نشد و آن دو نماینده مجلس نیز در دادگاه حضور نداشتند.

قاضی مدیرخراسانی خاطرنشان کرد: در این پرونده نام سه نماینده مجلس مطرح بود که برای یکی از آن‌ها پیش از این رای صادر شد و مه‌آفرید برای توضیحاتی درباره پرونده دو نماینده دیگر در دادگاه حضور پیدا کرد.

به گزارش ایسنا، از همان روزهای ابتدایی تشکیل پرونده فساد 3 هزار میلیاردی اخباری درباره نقش برخی از نمایندگان مجلس هشتم در این پرونده مطرح بود که نخستین بار دادستان کل کشور در تاریخ 18 آبان سال 90 به این موضوع اشاره کرد و گفت: برخی نمایندگان مجلس هشتم درباره این پرونده احضار شدند که به عنوان متهم با سپردن وثیقه آزاد هستند.